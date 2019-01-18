گرفتار شدن ۱۳ کوهنورد در غار «کلماکره» پلدختر

نعمت الله دستیاری شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک گروه کوهنوردی شامل ۴۱ نفر کوهنورد که به غار «کلماکره» رفته بودند به علت برودت هوا قادر به پایین آمدن از غار نشدند.

وی افزود: ۲۸ نفر از این تعداد توانستند خود را با شرایط جوی روبرو ساخته و در حال پایین آمدن از غار «کلماکره» هستند که حال عمومی آنها تا کنون رضایت بخش اعلام شده است.

فرماندار پلدختر گفت: ۱۳ نفر باقی مانده از اعضای این گروه همچنان در غار هستند که بر اساس تماس تلفنی حال عمومی آنها خوب و با توجه به همراه داشتن آذوقه می توانند تا فردا در غار بمانند.

دستیاری افزود: در این راستا جهت نجات کوهنوردان گرفتار شده هماهنگی های لازم با مرکز استان صورت گرفته تا گروهی به منطقه اعزام شوند.

فرماندار پلدختر گفت: از دقایقی پیش جلسه ای به منظور امداد رسانی به گروه کوهنوردان گرفتار در غار کلماکره در محل فرمانداری پلدختر در حال برگزاری است.