  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۰۵

فرماندار پلدختر خبر داد:

گرفتار شدن ۱۳ کوهنورد در غار «کلماکره» پلدختر

گرفتار شدن ۱۳ کوهنورد در غار «کلماکره» پلدختر

پلدختر- فرماندار پلدختر از گرفتار شدن ۱۳ کوهنورد در غار «کلماکره» این شهرستان خبر داد.

نعمت الله دستیاری شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک گروه کوهنوردی شامل ۴۱ نفر کوهنورد که به غار «کلماکره» رفته بودند به علت برودت هوا قادر به پایین آمدن از غار نشدند.

وی افزود: ۲۸ نفر از این تعداد توانستند خود را با شرایط جوی روبرو ساخته و در حال پایین آمدن از غار «کلماکره» هستند که حال عمومی آنها تا کنون رضایت بخش اعلام شده است.

فرماندار پلدختر گفت: ۱۳ نفر باقی مانده از اعضای این گروه همچنان در غار هستند که بر اساس تماس تلفنی حال عمومی آنها خوب و با توجه به همراه داشتن آذوقه می توانند تا فردا در غار بمانند.

دستیاری افزود: در این راستا جهت نجات کوهنوردان گرفتار شده هماهنگی های لازم با مرکز استان صورت گرفته تا گروهی به منطقه اعزام شوند.

فرماندار پلدختر گفت: از دقایقی پیش جلسه ای به منظور امداد رسانی به گروه کوهنوردان گرفتار در غار کلماکره در محل فرمانداری پلدختر در حال برگزاری است.

کد مطلب 4516657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها