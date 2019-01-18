پهپاد یمنی مواضع نظامیان سعودی را در «عسیر» هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروی هوایی این جنبش با پهپاد قاصف «K۲»محل تجمع نظامیان سعودی را در منطقه عسیر واقع در جنوب غرب عربستان هدف قرار داد.

همچنین ارتش یمن مواضع نظامیان سعودی در نجران عربستان را درهم کوبید که در این حمله شماری از نیروهای سعودی کشته یا زخمی شدند.

از سوی دیگر جنگنده های سعودی مناطق مختلف شهر الحدیده و روستاهای الزعفران و الشیخ را بمباران کردند.

این در حالی است که طرف های یمنی شرکت‌ کننده در مذاکرات صلح سوئد، اخیرا از توافق بر سر آتش ‌بس در استان الحدیده و شهر تعز و رسیدن کمک به این شهرها خبر دادند.

بر اساس این توافق در الحدیده، و بنادر الحدیده، الصلیف و راس عیسی آتش بس فوری برقرار می شود.

عربستان از سال ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک و چراغ سبز آمریکا، حملات گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی آغاز کرد تا به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به اهداف و زیادخواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشاند.