۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۵۷

با سفر به تهران؛

مربی برزیلی عربستان دیدارایران و استرالیا را زیرنظر می گیرد

مربی برزیلی تیم فوتبال امید عربستان برای آنالیز بازی تیم فوتبال امید کشورمان برابر استرالیا به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر،"خوزه کلودینی جورجینی" مربی برزیلی تیم فوتبال امید عربستان با هدف آنالیزبازی تیم فوتبال امید کشورمان برابراسترالیا روزسه شنبه هفته آتی ( یک روز پیش ازدیدار ایران - استرالیا) به تهران سفرخواهد کرد تا نظاره گر بازی تیم فوتبال امید کشورمان باشد.

این بازی درمرحله مقدماتی مسابقات فوتبال المپیک پکن روز چهارشنبه نهم اسفند ماه در ورزشگاه آزادی برگزارخواهد شد.

تیم فوتبال امید کشورمان درتاریخ 14 مارس (23 اسفند ماه) دومین دیدارخود را درچارچوب مسابقات مقدماتی المپیک پکن درشهر "دمام" مقابل تیم فوتبال امید عربستان برگزارخواهد کرد . 

