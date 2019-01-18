۲۲۴ نفر در راه مانده محورهای کوهستانی گلستان امدادرسانی شدند

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امدادرسانی های انجام شده طی ۲۴ ساعت گذشته در محورهای کوهستانی گلستان اظهار کرد: از صبح جمعه تا ساعت ۲۰ امشب به ۵۰ خودرو و جمعا ۲۲۴ نفر در راه مانده امدادرسانی شده است.

وی تصریح کرد: ۲۲۰ نفر از این افراد در محور توسکستان به شاهرود با حضور هشت نجاتگر و دو دستگاه خودرو عملیاتی پایگاه امداد و نجات کوهستانی چهارباغ جمعیت هلال احمر گرگان و چهار نفر در محور کوهستانی درازنو امدادرسانی شدند.

هروی تصریح کرد: از رانندگان درخواست می کنیم برای تردد در محورهای کوهستانی حتما به تجهیزات زمستانی و زنجیرچرخ مجهز باشند و هر زمان با مشکلی رو به رو شدند با شماره ۱۱۲ ندای جمعیت هلال احمر تماس گیرند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ۱۶ پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان در محور محور اصلی برف گیر این استان یعنی پارک ملی گلستان، خوش ییلاق، توسکستان و درازنو به مردم خدمات رسانی می کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در پی بارش شدید باران در مناطق مختلف گلستان به بیش از ۱۰ نفر که در شهرهای سیمین شهر، قرق و قزاق محله نومل دچار آبگرفتگی منزل شده بودند، امدادرسانی شد.

پلیس راه گلستان هم در اطلاعیه ای از مردم خواست تا از رفت و آمدها و سفرهای غیر ضروری به ویژه در مناطق کوهستانی و سردسیر خودداری کنند.