به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های استان مرکزی روز جمعه با شرکت ۸۵ ورزشکار از شهرستان های اراک، خمین، محلات و ساوه در چهار رده سنی جوانان، امیدها، بزرگسالان و پیشکسوتان در دو بخش راست دست و چپ دست در سالن مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد که در نهایت در رده سنی جوانان در بخش راست دست و چپ دست تیم باشگاه نامجو خمین در هر دو بخش مقام نخست را کسب کرد.

درده سنی امیدها نیز در بخش راست دست، باشگاه نامجوی خمین مقام نخست را به دست آورد، باشگاه پاسارگاد اراک نایب قهرمان شد و باشگاه ایران زمین اراک در جایگاه سوم قرار گرفت. در بخش چپ دست، باشگاه های روئین تن اراک، باشگاه ایران زمین اراک و پاسارگارد اراک به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

در رده سنی بزرگسالان در بخش راست دست هم، خانه ورزش محلات بر سکوی نخست ایستاد، نامجوی خمین نایب قهرمان شد و باشگاه ایران زمین اراک در جایگاه سوم قرار گرفت. در بخش چپ دست نیز باشگاه های خانه ورزش محلات، نامجوی خمین و ایران زمین اراک به ترتیب اول تا سوم شدند.

به گزارش مهر، همچنین در رده سنی پیشکسوتان در بخش راست دست، باشگاه خورشید خمین و باشگاه حرفه ای های اراک اول و دوم شدند.

در رده سنی پیشکسوتان چپ دست نیز حرفه ای های اراک مقام نخست را کسب کرد و نامجوی خمین نایب قهرمان شد. در رده سنی ۵۰ به بالا راست دست، باشگاه نامجو خمین مقام نخست را کسب کرد.

براساس این گزارش، مهرداد آرین، مسعود مولوی، مهدیار آرین و مهدی عابدی داوری مسابقات را بر عهده داشتند. این مسابقات زیر نظر هیات بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی برگزار شد و فخرالدین جنید نیز به عنوان ناظر برای مسابقات نظارت داشت.