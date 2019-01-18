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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۲۵

شمار مجروحان راهپیمایی بازگشت به ۳۰ نفر رسید

شمار مجروحان راهپیمایی بازگشت به ۳۰ نفر رسید

شمار مجروحان فلسطینی چهل و سومین راهپیمایی بازگشت که توسط نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شدند، به ۳۰ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که ۳۰ شهروند فلسطینی در جریان فعالیت های چهل و سومین راهپیمایی بازگشت توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق نوار غزه زخمی شدند.

وی افزود: دو نفر از مجروحان خبرنگار و ۳ نفر دیگر از نیروهای امدادی هستند که با پرتاب مستقیم گاز اشک آور به سمت آنها دچار اختناق شده اند. علاوه بر این نظامیان صهیونیست ۳ خودروی امدادی را نیز هدف حملات خود قرار دادند.

کمیته عالی راهپیمایی بازگشت و لغو محاصره غزه خواستار مشارکت گسترده در این راهپیمایی تحت عنوان «اتحاد راه پیروزی است» شد.

بر همین اساس هزاران نفر در اردوگاه های آوارگان فلسطینی در نوار مرزی شرق غزه در راهپیمایی شرکت کرده و با در دست گرفتن پرچم فلسطین بر حق مسلم خود در بازگشت به خانه خود و لغو محاصره ظالمانه غزه تاکید کردند.

گفتنی است، از زمان آغاز تظاهرات بازگشت از روز ۳۰ مارس تاکنون بیش از ۲۲۰ فلسطینی شهید و بیش از ۲۰ هزار نفر زخمی شده اند.

کد مطلب 4516681

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