اعزام۴ تیم امدادی از پلدختر برای نجات کوهنوردان گرفتار در کلماکره

نعمت الله دستیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرفتار شدن ۱۳ کوهنورد در غار «کلماکره» اظهار داشت: پس از تشکیل جلسه بررسی وضعیت کوهنوردان و چگونگی امدادرسانی به آن ها در فرمانداری پلدختر، در نهایت ۴ گروه امداد و نجات متشکل از هلال احمر، اورژانس، کوهنوردی و گروه های تخصصی از شهرستان پلدختر با تمام امکانات و تجهیزات به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این گروه ها ظرف ساعت آینده اقدام به نجات ۱۳ کوهنورد مذکور می کنند، تصریح کرد: همچنین دو گروه دیگر امداد و نجات هلال احمر از کوهدشت و خرم آباد در حال اعزام به پلدختر هستند.

فرماندار پلدختر یادآور شد: همه کوهنوردان گرفتار در «کلماکره» سالم و سلامت هستند و هیچ مشکلی ندارند.