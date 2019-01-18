  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۲۴

فرماندار پلدختر به مهر خبر داد:

اعزام۴ تیم امدادی از پلدختر برای نجات کوهنوردان گرفتار در کلماکره

اعزام۴ تیم امدادی از پلدختر برای نجات کوهنوردان گرفتار در کلماکره

پلدختر- فرماندار پلدختر از اعزام ۴ تیم امدادی از این شهرستان برای نجات ۱۳ کوهنورد گرفتار در «کلماکره» خبر داد.

نعمت الله دستیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرفتار شدن ۱۳ کوهنورد در غار «کلماکره» اظهار داشت: پس از تشکیل جلسه بررسی وضعیت کوهنوردان و چگونگی امدادرسانی به آن ها در فرمانداری پلدختر، در نهایت ۴ گروه امداد و نجات متشکل از هلال احمر، اورژانس، کوهنوردی و گروه های تخصصی از شهرستان پلدختر با تمام امکانات و تجهیزات به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این گروه ها ظرف ساعت آینده اقدام به نجات ۱۳ کوهنورد مذکور می کنند، تصریح کرد: همچنین دو گروه دیگر امداد و نجات هلال احمر از کوهدشت و خرم آباد در حال اعزام به پلدختر هستند.

فرماندار پلدختر یادآور شد: همه کوهنوردان گرفتار در «کلماکره» سالم و سلامت هستند و هیچ مشکلی ندارند.

کد مطلب 4516683

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها