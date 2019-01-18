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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۴۰

مدیرکل راهداری استان مرکزی:

۱۷۰۰۰کیلومتر ازمحورهای مرکزی برفروبی شد/بکارگیری ۳۰۰نیروی عملیاتی

۱۷۰۰۰کیلومتر ازمحورهای مرکزی برفروبی شد/بکارگیری ۳۰۰نیروی عملیاتی

اراک- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: طی بارش های سه روز اخیر بیش از ۱۷ هزار و ۱۰۰کیلومتر از جاده های اصلی و فرعی در استان مرکزی برفروبی شده است.

علی زندی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از شامگاه چهارشنبه به علت بارش برف، عملیات اکیپ های راهداری استان مرکزی در محورهایی که بارش در آنها جریان داشته آغاز شده و طی سه روز اخیر بیش از ۱۷ هزار و ۱۰۰ کیلومتر از محورهای استان مرکزی توسط راهداری از برف پاکسازی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی افزود: این عملیات ها در جاده های اکثر شهرستان های استان صورت گرفته و طی آن برفروبی و پاکسازی محورها به همراه نمک پاشی توسط اکیپ های راهداری استان مرکزی انجام شده است.

زندی فر بیان کرد: همچنین به منظور رفع لغزندگی محورهای استان و جلوگیری از بروز حوادث و تصادفات، طی مدت ذکرشده بیش از پنج هزار و ۷۰۰ تن ماسه و نمک در جاده های استان مرکزی توسط عوامل راهداری پاشیده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خاطرنشان ساخت: این عملیات ها توسط بیش از ۱۸۰ دستگاه ماشین آلات برفروبی و بیش از ۳۰۰ نیروی عملیاتی راهداری استان مرکزی انجام گرفته است.

کد مطلب 4516685

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