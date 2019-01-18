خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: ۴۱ کوهنورد که به غار «کلماکره» پلدختر رفته بودند به دلیل شرایط آب و هوایی در منطقه گرفتار شدند که از این تعداد ۲۸ کوهنورد تاکنون توانسته اند به حرکت خود ادامه دهند و از غار خارج شده و به سمت پایین کوه حرکت کنند.

۱۳ کوهنورد در غار گرفتار شده بودند که نیروهای امدادی برای نجات آن ها به منطقه اعزام شدند.

استاندار لرستان نیز طی تماس تلفنی با فرماندار پلدختر دستورات لازم برای به کارگیری همه امکانات و ابزار برای نجات جان کوهنوردان گرفتار در غار «کلماکره» را داده و در جریان اقدامات امدادی انجام شده قرار گرفت.

۰۷:۰۸ افراد گرفتار در «کلماکره» نجات یافتند

غلامرضا آقامیرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شب گذشته ۱۳ نفر در غار «کلماکره» پلدختر گرفتار شده بودند، اظهار داشت: برای نجات این افراد، تیمی از کوهنوردان هیئت کوهنوردی لرستان و تیم های امداد و نجات هلال احمر به شهرستان پلدختر اعزام و در نهایت با مدیریت فرماندار پلدختر، در ساعت ۱:۵۰ بامداد روز شنبه ۱۳ نفر مذکور از غار خارج و صحیح و سالم به شهرستان پلدختر انتقال یافتند.

وی ضمن تشکر از فرماندار شهرستان پلدختر، مدیر کل ورزش جوانان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان، رئیس هیئت کوهنوردی استان و کوهنوردان و تیم امداد و نجات جمعیت هلال احمر، گفت: از همه ورزشکارانی که قصد صعود به قله ها و کوه های لرستان را دارند به خصوص در فصول بارش برف و سرما می خواهیم حتما هم با هیئت کوهنوردی استان و فرمانداری شهرستانی که محل صعود است، هماهنگ کنند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان یادآور شد: طبق صحبت‌های یک نفر از این ۱۳ نفر گرفتار شده، این افراد به قصد تفریح و بازدید به غار کلماکره ورود پیدا کرده بودند که ۲۸ نفر از آنها از غار خارج و ۱۳ نفر به دلایلی در غار گرفتار شده‌ بودند.

۲۳:۴۱ کوهنوردان گرفتار در «کلماکره» فردا صبح به پایین کوه منتقل می‌شوند

صارم رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرفتار شدن ۱۳ کوهنورد در غار «کلماکره» پلدختر گفت: طی تماس تلفنی با مرکز کنترل عملیات هلال احمر، نیروهای هلال احمر به منطقه مذکور اعزام شدند.

وی یادآور شد: در مجموع شش نفر کوهنورد خانم و هفت کوهنورد مرد در غار کلماکره محبوس شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان با بیان اینکه بلافاصله هلال احمر یک تیم صخره نورد از شهرستان کوهدشت و یک تیم کوهستان از پلدختر به همراه یک تیم واکنش سریع استان را به تجهیزات کامل به منطقه اعزام کرد، افزود: همچنین یک تیم کوهنوردی، تیم های امدادی را همراهی می کنند.

رضایی با تاکید بر اینکه وضعیت جسمانی این کوهنوردان در حال حاضر خیلی خوب است، تصریح کرد: پیش بینی ما این بوده که با توجه به صعب العبور بودن منطقه، تاریکی هوا و سرما و یخبندان این کوهنوردان فردا صبح به پایین منتقل شوند.

۲۲:۲۳ کوهنوردان برای ورود به «کلماکره» مجوز نداشته اند

علی عزیزی مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری پلدختر به مهر گفت: گروه کوهنوردی که داخل غار «کلماکره» رفته اند هیچگونه مجوزی از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ورود به غار نداشته اند.

وی افزود: با توجه به وضعیت غار و صعب العبور بودن مسیر، ورود به آن نیاز به اخذ مجوز و هماهنگی دارد که متاسفانه صورت نگرفته و در صورت کسب مجوز و هماهنگی قطعا باید گروه های کوهنوردی و صخره نوردی حرفه ای همراه افراد باشد.

۲۲:۲۴ اعزام ۴ تیم امدادی از پلدختر برای نجات کوهنوردان گرفتار در کلماکره

نعمت الله دستیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرفتار شدن ۱۳ کوهنورد در غار «کلماکره» اظهار داشت: پس از تشکیل جلسه بررسی وضعیت کوهنوردان و چگونگی امدادرسانی به آن ها در فرمانداری پلدختر، در نهایت ۴ گروه امداد و نجات متشکل از هلال احمر، اورژانس، کوهنوردی و گروه های تخصصی از شهرستان پلدختر با تمام امکانات و تجهیزات به منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این گروه ها ظرف ساعت آینده اقدام به نجات ۱۳ کوهنورد مذکور می کنند، تصریح کرد: همچنین دو گروه دیگر امداد و نجات هلال احمر از کوهدشت و خرم آباد در حال اعزام به پلدختر هستند.

فرماندار پلدختر یادآور شد: همه کوهنوردان گرفتار در «کلماکره» سالم و سلامت هستند و هیچ مشکلی ندارند.

۲۱:۱۵ اعزام ۳ تیم امدادی برای نجات کوهنوردان گرفتار در «کلماکره»

صارم رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۱۳ نفر غارنورد در قالب یک تیم که به سمت غار «کلماکره» پلدختر اعزام شده بودند، در این منطقه گرفتار شده اند، اظهار داشت: یک تیم از کوهدشت، یک تیم از خرم آباد و یک تیم از پلدختر برای امداد رسانی به این غارنوردان اعزام شده اند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه در شب امکان استفاده از بالگرد برای امدادرسانی وجود ندارد، در صورت لزوم و مساعد بودن هوا، فردا یک بالگرد برای امدادرسانی به منطقه اعزام می کنیم.

۲۱:۰۵ گرفتار شدن ۱۳ کوهنورد در غار «کلماکره» پلدختر

نعمت الله دستیاری شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک گروه کوهنوردی شامل ۴۱ نفر کوهنورد که به غار «کلماکره» رفته بودند به علت برودت هوا قادر به پایین آمدن از غار نشدند.

وی افزود: ۲۸ نفر از این تعداد توانستند خود را با شرایط جوی روبرو ساخته و در حال پایین آمدن از غار «کلماکره» هستند که حال عمومی آنها تا کنون رضایت بخش اعلام شده است.

فرماندار پلدختر گفت: ۱۳ نفر باقی مانده از اعضای این گروه همچنان در غار هستند که بر اساس تماس تلفنی حال عمومی آنها خوب و با توجه به همراه داشتن آذوقه می توانند تا فردا در غار بمانند.

دستیاری افزود: در این راستا جهت نجات کوهنوردان گرفتار شده هماهنگی های لازم با مرکز استان صورت گرفته تا گروهی به منطقه اعزام شوند.

فرماندار پلدختر گفت: از دقایقی پیش جلسه ای به منظور امداد رسانی به گروه کوهنوردان گرفتار در غار کلماکره در محل فرمانداری پلدختر در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش، «کلماکره» یک غار کاملاً طبیعی است که در ۱۳کیلومتری شمال غرب شهرستان پلدختر، در ارتفاع ۶۵۰ متری دریا و ۵۵۰ متری سطح دشت و در کوهی به نام «مله» قرارگرفته است.«کلماکره» غاری طبیعی و باستانی است که زیبایی قابل‌توجهی دارد. اشیاء به غارت رفته از این غار شامل ریتون‌ها، بشقاب‌ها، پیکرک‌ها و بسیاری از انواع اشیاء بی‌نظیر است که اکنون در موزه‌هایی چون لوور، متروپولیتن و بریتیش میوزیوم به نمایش گذاشته‌شده‌اند.