ترامپ و کیم جونگ اون اواخر فوریه دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی طی اواخر ماه فوریه آینده خبر داد.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اواخر ماه فوریه دیدار خواهند کرد.

از سوی دیگر، «کیم یونگ چول» از مقامات عالیرتبه کره شمالی به منظور هماهنگی برای دیدار جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، قرار بود چول به همراه پمپئو در کاخ سفید با ترامپ نیز دیدار کند.