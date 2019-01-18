صارم رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرفتار شدن ۱۳ کوهنورد در غار «کلماکره» پلدختر گفت: طی تماس تلفنی با مرکز کنترل عملیات هلال احمر، نیروهای هلال احمر به منطقه مذکور اعزام شدند.

وی یادآور شد: در مجموع شش نفر کوهنورد خانم و هفت کوهنورد مرد در غار کلماکره محبوس شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان با بیان اینکه بلافاصله هلال احمر یک تیم صخره نورد از شهرستان کوهدشت و یک تیم کوهستان از پلدختر به همراه یک تیم واکنش سریع استان را به تجهیزات کامل به منطقه اعزام کرد، افزود: همچنین یک تیم کوهنوردی، تیم های امدادی را همراهی می کنند.

رضایی با تاکید بر اینکه وضعیت جسمانی این کوهنوردان در حال حاضر خیلی خوب است، تصریح کرد: پیش بینی ما این بوده که با توجه به صعب العبور بودن منطقه، تاریکی هوا و سرما و یخبندان این کوهنوردان فردا صبح به پایین منتقل شوند.