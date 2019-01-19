به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، کارلوس کی روش و مسعود شجاعی قرار بود ساعت ۱۱:۱۵ صبح شنبه در کنفرانس خبری قبل از بازی مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا شرکت کنند که با تغییراتی همراه شد.

ازاین رو کی روش ساعت ۱۷ در سالن کنفرانس ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود و سپس تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۸ در زمین چمن کریکت ابوظبی آخرین تمرین خود را قبل از مصاف با عمان برگزار می کند.

تمرینی که قرار بود در ورزشگاه محمد بن زاید برگزار شود اما بازهم تغییر کرد تا شاگردان کی روش همچون بازی قبلی خود نتوانند در استادیوم، تمرین داشته باشند.