مجید ناصری داور بین المللی دوچرخه سواری در گفتگو با مهر پیرامون نتایج تیم ملی در رقابتهای قهرمانی آسیای پیست اندونزی گفت: با کارهای انجام شده در این چند سال انتظار بیشتر از همین نباید داشته باشیم. ما در تیم بزرگسالان افراد با استعداد زیادی داریم که همین الان هم شایستگی دریافت مدال را دارند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا مشکلات مالی این روزهای باشگاهی دوچرخه سواری و عدم حمایت آنها از رکابزنان می توانسته در کسب چنین نتایجی تأثیر گذار باشد»، گفت: در سالهای گذشته در تیم جوانان افرادی را داشتیم که هنوز نه تجربه مسابقات برون مرزی را داشتند و نه باشگاهی را داشتند که آنها را حمایت کند ولی توانسته بودند مدالهای خوبی را در میادین برون مرزی بگیرند.
مربی اسبق تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان خاطرنشان کرد: ما ۲۲ سال است که در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت میکنیم و در این چند سال هم در بخش بزرگسالان و هم در جوانان مدال آور بودیم ولی متأسفانه امسال هیچ مدالی کسب نکردیم.
وی تاکید کرد: این نتیجه باعث نگرانی است چرا که نشان میدهد در چند سال اخیر تیمها رو به تحلیل رفتند. ناگفته نماند که داشتن مسابقات و اردوهای تدارکاتی و انسجام در لیگ و شرکت در پیست چوبی میتواند ما را در رسیدن به موفقیت کمک کند.
ناصری ادامه داد: اما داشتن یک برنامه ریزی بلند مدت با توجه به دادهها و پتانسیلهای موجودی که داریم و یک مدیریت مطلوب میتواند ما را به روزهای بهتری در دوچرخهسواری برساند.
* زهرا محمدی فر
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