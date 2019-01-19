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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۸:۴۴

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان:

راه ارتباطی ۵۰ روستا در زنجان همچنان مسدود است

راه ارتباطی ۵۰ روستا در زنجان همچنان مسدود است

زنجان-مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: با بارش برف، راه ارتباطی ۲۰۰ روستا در استان زنجان مسدود بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۱۵۰روستا بازگشایی شد،اما راه ۵۰روستا همچنان است.

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت بازگشایی راه‌های ارتباطی روستایی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در پی بارش برف راه ارتباطی روستایی بیش از ۲۰۰ روستا در استان مسدود بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۱۵۰ روستا بازگشایی شد. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر راه ارتباطی تنها ۵۰ روستا مسدود است که راهداران درصدد بازگشایی این راه‌ها هستند. 

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: بیشترین مسدودی جاده‌های روستایی در شهرستان‌های زنجان و ماه‌نشان است و راهداران در تلاش هستند تا راه ارتباطی این تعداد روستا را بازگشایی کنند.

وی افزود: همچنین بارش برف در گردنه‌ها باعث لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید رانندگان شده، بنابراین رانندگان برای تردد در گردنه‌ها و محورهای برف‌گیر استان حتماً تمهیدات ایمنی و گرمایشی را موردتوجه قرار دهند. 

کد مطلب 4516727

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