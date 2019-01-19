راه ارتباطی ۵۰ روستا در زنجان همچنان مسدود است

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت بازگشایی راه‌های ارتباطی روستایی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در پی بارش برف راه ارتباطی روستایی بیش از ۲۰۰ روستا در استان مسدود بود که با تلاش راهداران راه ارتباطی ۱۵۰ روستا بازگشایی شد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر راه ارتباطی تنها ۵۰ روستا مسدود است که راهداران درصدد بازگشایی این راه‌ها هستند.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: بیشترین مسدودی جاده‌های روستایی در شهرستان‌های زنجان و ماه‌نشان است و راهداران در تلاش هستند تا راه ارتباطی این تعداد روستا را بازگشایی کنند.

وی افزود: همچنین بارش برف در گردنه‌ها باعث لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید رانندگان شده، بنابراین رانندگان برای تردد در گردنه‌ها و محورهای برف‌گیر استان حتماً تمهیدات ایمنی و گرمایشی را موردتوجه قرار دهند.