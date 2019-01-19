۳۸۲ هزار تن از محصولات کشاورزی کردستان به خارج از کشور صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، شهریار حنیفی اظهارداشت: صادرات استان کردستان در نه ماهه سال ۹۷، حدود ۳۸۲ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۱.۷ برابر افزایش داشته است.

وی افزود: ارزش این محموله های کشاورزی ۲۴۹ میلیون دلار بوده است که ۲.۸ برابر نسبت به سال قبل روند افزایشی را نشان می دهد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان یادآور شد: ۹۳ محموله گوجه فرنگی گلخانه ای به میزان دو هزار و ۱۷۵ تن از ۲۶ شهریور تا ۱۹ دی ماه امسال از مرزهای استان صادر شده است.

حنیفی در پایان سخنان خود بیان کرد: حدود ۵۰ درصد از محصولات صادر شده به خارج از کشور محصولات تولید شده در گلخانه ها بوده است.