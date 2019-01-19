احمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های میراث فرهنگی برای سال جدید در حوزه گردشگری، اظهار کرد: اقدامات مهمی در حوزه گردشگری دنبال شده تا میزبانی خوبی از مهمانان نوروزی به عمل بیاید. این اقدامات در چهار حوزه ازجمله نظارت برنامه‌ریزی‌شده است، کنترل فعالیت واحدها و مراکز اقامتی و پذیرایی خدمات رسان ازجمله هتل‌ها، مراکز پذیرایی، سفره‌خانه‌ها و آژانس‌های مسافرتی و هواپیمایی در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه در کنار بحث نظارت به موضوع آموزش توجه ویژه‌ای داریم، گفت: آموزش‌های ارائه‌شده توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان البرز مشتمل بر برگزاری چند دوره توانمندسازی ویژه فعالان و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز با تأکید بر اینکه انجام تبلیغات، بازاریابی و اطلاع‌رسانی یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که به جد در حالی پیگیری است، گفت: جاذبه‌های گردشگری استان البرز در قالب چاپ کتابچه به مردم معرفی می‌شود.

ترکاشوند به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات رسان ازجمله جمعیت هلال‌احمر، میراث فرهنگی، حمل‌ونقل و پایانه‌ها، تعزیرات حکومتی و پلیس‌راه اشاره کرد و گفت: این مهم به‌منظور ارائه خدمات بهتر در حوزه گردشگری انجام می‌شود.

جاده چالوس

وجود ۱۰ هتل در استان البرز

وی به برگزاری کارگاه‌هایی یک‌روزه معرفی جاذبه‌های استان اشاره کرد و گفت: در این خصوص آموزش‌های لازم به راهنمایان محلی برای روستاهایی که نقطه هدف گردشگری هستند ارائه خواهد شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز در بخش دیگری به ظرفیت‌های گردشگری شهرهای استان ازجمله تعداد هتل‌ها و مراکز اقامتی برای استقبال از مسافران و گردشگران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در سطح استان ۱۰ هتل، شش هتل آپارتمان، پنج مهمان‌پذیر، ۱۶ واحد خانه مسافر، دو پانسیون و سه مجتمع اقامتی - پذیرایی وجود دارد.

ترکاشوند اضافه کرد: ظرفیت مراکز اقامتی و پذیرایی استان ازجمله هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، خانه مسافرها و دیگر مواردی که به آن اشاره شد در بحث اسکان مسافران که بر اساس تعداد تخت اعلام می‌شود درمجموع حدود دو هزار و ۵۰۰ تخت است.

وی تأکید کرد: روستاهای استان که ظرفیت بوم گردی در آن‌ها وجود دارد شناسایی و از این ظرفیت برای اسکان مسافران استفاده می‌شود، در حال حاضر سه مرکز بوم گردی در روستای «بَرغان»، شهرستان‌های طالقان و کرج وجود دارد. یکی از اهداف مهم در حوزه گردشگری توسعه بوم گردی است.

طرح بوم گردی

شناسایی متقاضیان طرح بوم گردی در البرز

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز با تأکید بر اینکه تسهیل صدور مجوز برای واحدهای بوم گردی یکی از اهداف عمده در دستور کار است، گفت: درصدد هستیم تا متقاضیان مشارکت در طرح‌های بوم گردی استان شناسایی شوند.

ترکاشوند در بخش دیگری با تأکید بر اینکه پذیرش مسافر در واحدهای بوم گردی هیچ محدودیتی ندارد، گفت: با اجرای سه طرح بوم گردی در استان ظرفیت ۳۷ تخت برای اسکان مسافران ایجادشده است.

وی بدون ارائه آمار در این حوزه، اضافه کرد: تعداد مسافران نوروزی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه توسعه هتل‌های موجود در استان ازجمله کلان‌شهر کرج وجود دارد، گفت: بسیاری از واحدهای اقامتی و پذیرایی نمی‌توانند به توسعه فضاهای فیزیکی ازجمله ایجاد فضای سبز و پارکینگ بپردازند.

ترکاشوند ضمن تشریح عوامل مهمی که بر ارتقای درجه هتل‌ها و تغییر میزان ستاره آن‌ها مدنظر است، گفت: حدود ۲۵۰ معیار برافزایش یا کاهش درجه هتل‌ها تأثیرگذار است که در این میان رسیدگی به مباحثی ازجمله ورودی و لابی هتل، آموزش نیروها، جانمایی پارکینگ و یا ایجاد فضای سبز از اهمیت بیشتری برخوردار است.