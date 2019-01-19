تداوم هوای سرد در زنجان

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان در ساعات آینده صاف تا قستمی ابری است و بارشی برای این هفته در استان وجود ندارد.
وی اظهار کرد: سامانه بارشی اواخر شامگاه جمعه از استان زنجان خارج شده است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان تا اواخر هفته ۴ تا ۸ درجه کاهش یافته و هوا سرد میشود و در صبحگاه و شامگاه شاهد یخبندان و افت دما در استان خواهیم بود.
یاغموری تأکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته فرودگاه زنجان با دمای منفی ۱۱سردترین ایستگاه استان بود.
وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یادآور شد: دمای فعلی شهر زنجان منفی ۴ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت دو درجه سردتر شده است.
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