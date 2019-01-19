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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خبر داد:

تداوم هوای سرد در زنجان

تداوم هوای سرد در زنجان

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: طی چند روز آینده هوای سرد در استان زنجان تداوم دارد.

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت:  آسمان در ساعات آینده صاف تا قستمی ابری است و بارشی  برای این هفته در استان وجود ندارد.

وی اظهار کرد: سامانه بارشی اواخر شامگاه جمعه از استان زنجان خارج‌ شده است. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان تا اواخر هفته ۴ تا ۸ درجه کاهش  یافته و هوا سرد می‌شود  و در صبحگاه و شامگاه شاهد یخبندان و افت دما در استان خواهیم بود. 

یاغموری تأکید کرد: طی ۲۴ ساعت  گذشته فرودگاه زنجان با دمای منفی ۱۱سردترین ایستگاه استان بود.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یادآور شد: دمای فعلی شهر زنجان منفی ۴ درجه سانتی گراد است که نسبت به‌ روز گذشته در همین ساعت دو درجه سردتر شده است.

کد مطلب 4516737

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