کودک ۶ ساله در مرز ماکو به علت برودت هوا فوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سرهنگ فردین پیری در خصوص انتشار خبری در به نقل از رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ماکو درباره چگونگی فوت کودک در مرز، اظهار داشت: ساعت ۲ بامداد روز جمعه ۲۸ دی ماه مرزبانان هنگ مرزی ماکو حین گشت زنی در نقطه صفر مرزی با مشاهده تردد تعدادی افراد ناشناس در حوالی مرز، بلافاصله افراد مذکور را به پایگاه مرزبانی منتقل می کنند.

وی با اشاره به اینکه در بین افراد منتقل شده، یک زن نیز حضور داشت ، ادامه داد: این خانم اعلام می کند پسر ۶ ساله اش که همراه آنان بوده ساعاتی قبل در منطقه مفقود شده و آنها در جستجوی فرزندش بودند.

سرپرست فرماندهی مرزبانی استان آذربایجان غربی افزود: بلافاصله مرزبانان با تشکیل تیم های امداد و نجات، عملیات جستجو را برای پیدا کردن پسر بچه مفقود شده در منطقه آغاز کردند.

وی به همکاری هلال احمر ماکو در این عملیات اشاره و خاطر نشان کرد: مرزبانان با تمام توان در جستجوی پسر بچه بودند و موفق شدند وی را در یکی از دره های منتهی به مرز پیدا کنند اما متاسفانه به علت برودت هوا و وضعیت توپوگرافی منطقه، زمان زیادی از فوت این کودک می گذشت.

پیری با ابراز تاسف از فوت این کودک ۶ساله، عنوان کرد: متاسفانه اظهار نظر غیر کارشناسانه و غیر مسئولانه رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ماکو با برخی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی در این مورد، حقیقت ماجرا را به گونه ای دیگر بیان کرده است.