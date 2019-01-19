خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: باشگاه استقلال چند سالی است به واسطه بدهی‌هایی که از گذشته برایش باقی مانده با مشکلات متعدد و دردسرساز مواجه شده که در تعطیلات نیم فصل لیگ هجدهم به اوج خود رسید و منجر به تحریم تمرینات از سوی بازیکنان شد.

وضعیت مالی باشگاه آبی از جایی در وضعیت قرمز قرار گرفت که چند پرونده سنگین مالی در کنفدراسیون فوتبال آسیا این تیم را تا آستانه محرومیت پیش برد و مسئولان باشگاه چاره‌ای جز این نداشتند که برای فرار از محرومیت هر آنچه در توان داشتند را به کار بگیرند و از این محرومیت جلوگیری کنند.

مسئولان باشگاه استقلال که در منگه گیر افتاده بودند تلاش کردند با استفاده از کمک‌های وزارت ورزش و اسپانسر سالانه از این وضعیت بحرانی عبور کنند که با حمایت حامی مالی باشگاه توانستند از آن مقطع حساس و سرنوشت ساز عبور کنند.

اما این پایان کار نبود و با گذشته چند ماه از آرامش موقت، دوباره مشکلات مالی یقه باشگاه را گرفت و این بار بازیکنان اعلام کردند تا وضعیت مطالباتشان مشخص نشود حاضر نیستند دور جدید تمرینات را آغاز کنند.

درحالی که از قبل قرار بود اردوی نیم فصل آبی‌ها در قطر برگزار شود، دیر شروع شدن تمرینات و مشکلات مالی باعث شد کشور محل برگزاری اردو تغییر کند و شاگردان شفر راهی آنتالیا شوند تا در هوای سرد ترکیه تمرینات آماده سازی را دنبال کنند.

هر چند به نظر می‌رسید با برپایی اردوی آبی پوشان در ترکیه وضعیت این تیم سروسامان گرفته اما انتشار چند پست در فضای مجازی و تماس تلفنی یکی از بازیکنان باتجربه با مسئولان باشگاه مبنی بر اینکه اردو رو نیمه کاره خواهند گذاشت نشان داد آن آرامش آتش زیر خاکستر بوده و استقلال همچنان با مشکلات مالی دست به گربیان است.

تلاش مسئولان باشگاه برای آرام کردن بازیکنان راه به جایی نبرد تا مدیران قبلی وارد میدان شوند و در تماس‌هایی که با بازیکنان داشتند آنها را راضی به ادامه اردو کردند.

درحالی که بازیکنان امیدوارند در بازگشت به ایران مطالبات خود را دریافت کنند، مسئولان باشگاه با یک نگرانی بزرگ برای تأمین منابع مالی مورد نیاز مواجه‌اند و نمی‌دانند باید طلب بازیکنان را از کدام محل تأمین کنند.

اسپانسری که این فصل قرار است حمایت کننده استقلال باشد تاکنون به تعهداتش عمل کرده و براساس شنیده‌های خبرنگار مهر حتی یک میلیارد هم بیشتر از تعهداتی که تا اسفندماه داشته به استقلال پول پرداخت کرده است. مسئولان باشگاه برای محروم نشدن استقلال ناچار شدند پول اسپانسر را پیش خور کنند و به همین خاطر دیگر طلبی ندارند که بتوانند روی آن حساب کنند.

هر چند پرونده‌های بازیکنان خارجی که از گذشته روی دست استقلال مانده بود نقش زیادی در ایجاد چنین بحرانی داشت اما این فصل هم انتخاب دو بازیکن توسط شفر به این بحران دامن زد و جدایی گروه و نیومایر در نیم فصل چند میلیارد تومان به استقلال ضرر زد تا اوضاع آبی‌های بدتر از قبل شود.

با شرایطی که برای این باشگاه بوجود آمده است به نظر می‌رسد در ماههای آینده این بحران شدیدتر هم خواهد شد و مسئولان باشگاه برای تأمین بودجه پرداخت قرارداد بازیکنان با دردسرهای جدید مواجه خواهند شد.

‌* ر ضا خسروی