۹ تن پای مرغ غیر قابل مصرف کشف، ضبط و معدوم سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، عباس گلی اظهارداشت: در راستای تشدید اقدامات بهداشتی - قرنطینه ای و بمنظور ارتقاء سطح امنیت زیستی و پیشگیری از انتقال بیماری های دامی از جمله بیماری های مشترک بین انسان و دام نظیر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، پس از گزارش ماموران نیروی انتظامی پست بازرسی شهید میر جلیلی این شهرستان مبنی بر توقیف یک محموله پای مرغ بدون هویت که فاقد گواهی حمل است، یک اکیپ از کارشناسان این شبکه از محموله مذکور بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدید مقدار بیش از ۹ هزار کیلوگرم پای مرغ منجمد شده در شرایط غیر بهداشتی، در بسته بندی بسیار نامناسب و بصورت روباز به وسیله کامیون بدون سردخانه و با مبدأ و مقصد نامشخص کشف شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کامیاران ادامه داد: محموله مورد نظر با حضور مأموران نیروی انتظامی صورتجلسه شد و با توقیف محموله و خودرو، پرونده جهت دادرسی به دادستانی شهرستان ارجاع شد که پس از طی مراحل دادرسی و اخذ استعلامات لازم، برای مصارف انسانی و دامی غیر قابل مصرف تشخیص داده شد.

گلی با بیان اینکه با صدور مجوز قانونی برای امحاء، در یکی از کشتارگاه های طیور شهرستان سنندج محموله فوق معدوم سازی شد، بیان کرد: جهت جلوگیری از اشاعه بیماری های واگیر و صیانت از سلامت جامعه هر نوع نقل و انتقال محموله های یاد شده، نیازمند اخذ مجوز بهداشتی حمل از سازمان دامپزشکی و یا ادارات کل دامپزشکی استان ها است.