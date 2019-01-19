افزایش شمار مجروحان تظاهرات بازگشت در غزه به ۵۹ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که ۵۹ شهروند فلسطینی در جریان فعالیت های چهل و سومین راهپیمایی بازگشت توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در شرق نوارغزه زخمی شدند.

این در حالی است که روز گذشته هزاران نفر در اردوگاه های آوارگان فلسطینی در نوار مرزی شرق غزه در راهپیمایی شرکت کرده و با در دست گرفتن پرچم فلسطین بر حق مسلم خود در بازگشت به خانه و کاشانه خود و لغو محاصره ظالمانه غزه تاکید کردند.

گفتنی است، از زمان آغاز تظاهرات بازگشت از روز ۳۰ مارس سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۲۲۰ فلسطینی شهید و بیش از ۲۰ هزار نفر زخمی شده اند.