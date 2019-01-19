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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۸

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد؛

شرایط فرهنگیان متقاضی عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش

شرایط فرهنگیان متقاضی عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش شرایط فرهنگیانی که متقاضی عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش هستند را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی نعمت الهی در برنامه تلویزیونی پرسشگر که شامگاه گذشته روی آنتن رفت، درباره انتخاب سه تن از فرهنگیان در شورای عالی آموزش و پرورش، گفت: شورای عالی آموزش و پرورش متشکل از ۲۲ نفر اعضای حقیقی و حقوقی است که برخی اعضای آن وزرا هستند، رئیس شورا، رئیس جمهوری و وزیر آموزش و پرورش نایب رئیس آن است.

وی افزود: برای اولین بار در نظام تعلیم و تربیت با تدبیر وزیر آموزش و پرورش، سه نفر از همکاران ما به وسیله انتخابات برگزیده و وارد شورای عالی آموزش و پرورش می‌شوند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از صبح شنبه تعداد کار انتخاب سه تن از فرهنگیان شروع می‌شود، بیان کرد: شیوه کار به این ترتیب است که تمام افراد واجد شرایط یعنی همکاران آموزشی دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۱۲ سال سابقه کار و حداکثر ۳۱ سال سابقه در مدارس اعم از مدیران و معلمان مدارس می‌توانند به پرتال آموزش و پرورش مراجعه و ثبت نام کنند.

نعمت الهی ادامه داد: ۱۲۵ هزار نفر واجد شرایط کاندیداتوری هستند و یک هفته فرصت دارند تا ثبت نام کنند. در برخی استان ۳ نفر در برخی ۶ نفر و در برخی ۹ نفر انتخاب خواهند شد که حداقل یک نفر از آنها باید از بانوان بوده و افراد انتخابی از هر سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم باشند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در نهایت ۱۴۷ نفر منتخب استانی در هفته های آتی در مرحله دوم در جلسه ای در تهران شرکت کرده و ۳ نفر اصلی منتخب، مشخص می‌شوند که با معرفی وزیر و حکم رئیس جمهور آغاز به کار می کنند.

وی افزود: تنها همکاران ما در مجموعه مدارس دولتی می توانند شرکت کنند. می‌خواهیم که همکاران واجد شرایط ما به دعوت وزیر آموزش و پرورش در پرتال آموزش و پرورش ثبت نام کنند.

کد مطلب 4516788

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