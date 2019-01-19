شرایط فرهنگیان متقاضی عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی نعمت الهی در برنامه تلویزیونی پرسشگر که شامگاه گذشته روی آنتن رفت، درباره انتخاب سه تن از فرهنگیان در شورای عالی آموزش و پرورش، گفت: شورای عالی آموزش و پرورش متشکل از ۲۲ نفر اعضای حقیقی و حقوقی است که برخی اعضای آن وزرا هستند، رئیس شورا، رئیس جمهوری و وزیر آموزش و پرورش نایب رئیس آن است.

وی افزود: برای اولین بار در نظام تعلیم و تربیت با تدبیر وزیر آموزش و پرورش، سه نفر از همکاران ما به وسیله انتخابات برگزیده و وارد شورای عالی آموزش و پرورش می‌شوند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از صبح شنبه تعداد کار انتخاب سه تن از فرهنگیان شروع می‌شود، بیان کرد: شیوه کار به این ترتیب است که تمام افراد واجد شرایط یعنی همکاران آموزشی دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۱۲ سال سابقه کار و حداکثر ۳۱ سال سابقه در مدارس اعم از مدیران و معلمان مدارس می‌توانند به پرتال آموزش و پرورش مراجعه و ثبت نام کنند.



نعمت الهی ادامه داد: ۱۲۵ هزار نفر واجد شرایط کاندیداتوری هستند و یک هفته فرصت دارند تا ثبت نام کنند. در برخی استان ۳ نفر در برخی ۶ نفر و در برخی ۹ نفر انتخاب خواهند شد که حداقل یک نفر از آنها باید از بانوان بوده و افراد انتخابی از هر سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم باشند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در نهایت ۱۴۷ نفر منتخب استانی در هفته های آتی در مرحله دوم در جلسه ای در تهران شرکت کرده و ۳ نفر اصلی منتخب، مشخص می‌شوند که با معرفی وزیر و حکم رئیس جمهور آغاز به کار می کنند.

وی افزود: تنها همکاران ما در مجموعه مدارس دولتی می توانند شرکت کنند. می‌خواهیم که همکاران واجد شرایط ما به دعوت وزیر آموزش و پرورش در پرتال آموزش و پرورش ثبت نام کنند.