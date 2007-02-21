به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام و المسلمین چاووشی امروز در بازدید فرماندار قم از مرکز یادگیری محلی سید احمد خمینی(ره) ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای نهضت سوادآموزی استان گفت: از ابتدای سال جاری 805 کلاس سوادآموزی در سطح استان دایر شد و بیش از 9 هزار و 800 نو سوادآموز از این کلاسها بهره مند شدند.
وی افزود: هم اکنون 11 مرکز یادگیری محلی در استان دایر میباشد که آموزشهای سوادآمیزی و مهارتهای حرفهای به فراگیران آموزش داده میشود.
چاووشی آموزش قرآن، احکام، آیین همسرداری و تربیت فرزندان، مشاوره، خیاطی، گل سازی و ... را از مهمترین مهارتهای آموزشی این مرکز برشمرد.
علی نیکان قمی، فرماندار قم در این بازدید ضمن گفتوگو با مسؤولان، ومربیان و فراگیران مرکز یادگیری محلی سید احمد خمینی، از نزدیک در جریان مشکلات این مرکز قرار گرفت.
وی ضمن تقدیر از فعالیتهای انجام شده نهضت سوادآموزی استان در ریشهکنی بیسوادی، بر ضرورت همکاری و مشارکت دستگاهها در پیشبرد برنامههای نهضت سوادآموزی تأکید کرد.
نیکان قمی همچنین از نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی فراگیران این مرکز بازدید کرد.
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