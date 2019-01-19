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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۹

فرمانده عملیات حشد شعبی در الأنبار اعلام کرد؛

خسارت‌های فراوان تکفیری‌ها در عملیات «حشدشعبی» علیه داعش در سوریه

خسارت‌های فراوان تکفیری‌ها در عملیات «حشدشعبی» علیه داعش در سوریه

فرمانده عملیات حشد شعبی در «الأنبار» عراق اعلام کرد که که در عملیات توپخانه ای این گروه به مواضع تکفیریها در خاک سوریه، تروریست های داعش متحمل ضربات سهمگینی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «قاسم مصلح» فرمانده عملیات حشد شعبی در استان الانبار عراق از ضربات سخت این گروه به تروریست های داعش در خاک سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: در عملیات توپخانه ای این گروه به مواضع تکفیریها در خاک سوریه، تروریست های داعش متحمل ضربات سهمگینی شدند.

به نقل از تارنمای حشد شعبی، قاسم مصلح اظهار داشت: توپخانه‌های ما پس از دستیابی به اطلاعات دقیق موفق شدند عناصر داعش را در داخل خاک سوریه هدف قرار دهند.

وی افزود: در این حمله توپخانه ای شماری از سرکرده های گروه تروریستی داعش کشته شدند. در این عملیات بیش از ۳۵ عنصر تکفیری کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 4516798

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