کشف بقایای موجودات ریز زیر یخ های قطب جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، دانشمندان بقایای حیوانات ریزی را کشف کرده اند که در دریاچه ای مدفون زیر یخ های قطب جنوب می زیسته اند.

به گفته محققان، دریاچه Mercer Subglacia به اندازه منطقه منهتن در نیویورک است. به هرحال محققان حفره ای به عمق ۳۵۰۰ فوت در یخ ایجاد کردند تا درباره آن دریاچه دانش بیشتری به دست آورند.

محققان پس از روزها حفاری یخ های قطور به دریاچه Mercer Subglacial رسیدند. در مرحله بعد آنها ابزاری را درون سوراخ فرستادند تا تصاویری از دریاچه تهیه کند. آنها با کمک همین ابزار به تدریج بقایای حیوانات سخت پوست و یک خرس آبی(tardigrade) را کشف کردند.

محققان هنوز نمی دانند این موجودات چگونه وارد دریاچه شده اند اما طبق یکی از نظریه ها، آنها بین ۱۰ تا ۱۲۰ هزار سال قبل در دریاچه ها و رودخانه های کوهستان Transantartic در ۵۰ کیلومتری مکان دریاچه می زیسته اند و به طریقی به دریاچه منتقل شده اند.

دیوید هارود یکی از دانشمندان دیرین شناسی در دانشگاه نبراسکا می گوید: کشف این حیوانات کاملا غیر منتظره بود.

به هرحال محققان در ۵ ژانویه این سوراخ را بستند اما کار آنها هنوز تمام نشده است. به گفته آنها سال ها طول می کشد تا نمونه ها بررسی و آزمایش شوند.

طبق نوشته نشریه نیچر، آنها نمونه های دی ان ای از بقایای کشف شده را بررسی می کنند تا مشخص شود این موجودات در آب های شور زندگی می کرده اند یا خیر.

دریاچه Mercer Subglacial نخستین بار توسط تصاویر ماهواره ای یک دهه قبل کشف شد.