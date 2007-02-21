کتاب " حسین در پهندشت کربلا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر این کتاب توسط "علی ابوالخیر"، دانشمند و محقق اسلام شناس مصری تالیف، و توسط " رحمت الله رحمت پور به فارسی ترجمه شده است.

مولف در این کتاب با دیدی منصفانه و به دور از تعصبات افراطی و با استفاده از منابع معتبر علمای تشیع و تسنن به یاد کرد رویداد تاریخی عاشورا پرداخته و تحلیلی منطقی و واقع گرایانه و به دور از جانبداریهای فرقه ای از زندگی سیداشهدا عرضه نموده است.

وی با استناد به آیات منور قرآنی و احادیث شریف نبوی حقانیت اهل بیت بزرگوار پیامبر گرامی را به اثبات رسانیده و حرکت دادخواهانه و نهضت حق طلبانه امام حسین را برای احیای دین نیای ارجمندش و به پیروی از روش ستم ستیز پدر والایش حضرت علی(ع) اجتناب ناپذیر دانسته است.