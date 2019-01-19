حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی تیم ملی کشتی فرنگی چندی پیش در حالی به پایان رسید که مدعیان جام تختی باید خودشان را مهیای حضور در این مسابقات می کردند و به رغم مرخص شدن از اردو، همچنان تمرینات خود را در شهرشان ادامه می دهند. تعطیلی اردو به معنای این نبود که فرنگی کاران تا روز حضور در جام تختی استراحت کنند، بلکه این نفرات زیر نظر کادر فنی تیم ملی و همچنین در کنار مربیان بومی خودشان همچنان مشغول تمرین هستند.

وی تصریح کرد: ما به تمامی فرنگی کاران شرکت کننده در جام تختی اعلام کردیم که روز دوم بهمن ماه با حضور در اندیمشک محل برگزاری این مسابقات، خودشان را به کادر فنی معرفی کنند. مطمئنا مربیان تیم ملی اهداف زیادی را در جام تختی دنبال می کنند ومی توانند عملکرد فنی و عیار واقعی بسیاری از چهره های اردونشین را در این مسابقات زیر نظر بگیرند.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به نخستین تورنمنت بین المللی این تیم بعد از جام تختی گفت: اردوی دوم فرنگی کاران بعد از جام تختی و برای حضور تیم منتخب در تورنمنت بین المللی جام وهبی امره ترکیه آغاز می شود.طبق برنامه باید تیمی منتخب از نفرات اردونشین یک هفته بعد از جام تختی به ترکیه اعزام شوند و در این تورنمنت بین المللی محک بخورند. رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره در روزهای ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه در شهر استانبول برگزار می شود که طبیعتا از اهمیت فراوانی برای کادر فنی و مدعیان تیم ملی برخوردار است.

جعفری در پایان افزود: تورنمنت جام وهبی امره تنها میدان تدارکاتی تیم ملی کشتی فرنگی در سالجاری نیست و ما اوایل اسفندماه یک تورنمنت دیگر را هم در مجارستان پیش رو داریم. البته این تورنمنت اهمیت بسیار زیادی برای کادر فنی دارد، چراکه جزو میادین دارای رنکینگ اتحادیه جهانی است.