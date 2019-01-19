برنامه های روز هوای پاک در ایلام/ تخفیف برای معاینه فنی خودروها

اسدالله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای پاک یکی از نعمت های الهی است که خداوند در اختیار بشر قرار داده، بدون هوا بیش از چند دقیقه ما نمی توانیم زنده بمانیم.

وی افزود: توسعه صنعتی، افزایش جمعیت، مصرف زیاد سوخت های فسیلی با آتش سوزی جنگل ها، آلاینده ها، گرد و غبار و... زندگی و هوای پاک را از انسان ها گرفته اند و مشکلاتی را به وجود آورده است.

هاشمی عنوان کرد: در همین راستا ۲۹ دی ماه به عنوان روز هوای پاک نامگذاری شده که امسال با شعار «هوای پاک مسئولان و مردم» است، هدف این است که در بین آحاد مردم حساسیت و مشارکت مردم را برای کنترل مشکلات آلاینده ها و آلودگی ها بیشتر شود تا زندگی سالم تری را برای مردم در راستای اهداف توسعه پایدار داشته باشیم.

وی افزود: از جمله برنامه های که در این روز صورت می گیرد نواخته شدن زنگ هوای پاک در مدارس استان و معاینه فنی خودروها همراه با تخفیف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در سراسر شهرستان های استان صورت می گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست ایلام عنوان کرد: از مردم درخواست می کنیم این کار معاینه فنی را انجام دهند، الزام قانونی نیز وجود دارد خودروهای داخلی و خارجی که چهار سال از عمر آنها گذشته باشد مشمول معاینه فنی هستند و خودروهای عمومی نیز باید هر ساله این اقدام را انجام دهند، یکی از راه هایی که آلودگی را کاهش می دهد معاینه فنی این خودروها است که رفع نقص کنند.

وی ادامه داد: همچنین توسعه دوچرخه سواری را باید در سطح بین آحاد مردم داشته باشیم، باید روزهایی را بدون خودرو با کمتر از وسایل نقلیه استفاده کنیم.

هاشمی عنوان کرد: همچنین بهینه سازی مصرف سوخت را در منازل و ادارات داشته باشیم، زباله ها را نباید بسوزانیم که گازهای سمی در هوا منتشر کنند و باید کاری کنیم هر روزمان روز هوای پاک باشد.