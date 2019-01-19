مشکلات و چالش های پیش روی جوانان با مشارکت خود آنها قابل حل است

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان شامگاه جمعه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان هشترود به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که مطالب و موضوعات پیرامون مسائل و مشکلات جوانان با جدا شدن کارگروه جوانان از کارگروه آسیبهای اجتماعی بشکلی جدی و خوب ارائه و بیان و تصمیمات به درستی اتخاذ شود.
وی فلسفه تشکیل کارگروهها را هماهنگی در امورات مختلف بین دستگاههای اجرایی به منظور افزایش بازدهی و جلوگیری از موازی کاریها و تکرویها دانست و افزود: لازم است ستاد متولی امور اجرایی در خصوص تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده نیز باید باشد تا از تبدیل کارگروه صرفاً به یک محفل گفتوگو جلوگیری کنیم.
امینیان با بیان اینکه تصمیمگیری برای جوانان بدون حضور جوانان بی معنی خواهد بود افزود: لازم است از نزدیک دیدگاهها، نظرات، پیشنهادها و حتی نقدهای آنها را بشنویم تا تصمیمات اتخاذ شده از طرف ستاد نزدیک به واقعیت باشد.
وی با اشاره به ضرروت استفاده از نظرات و دیدگاههای مختلف بمنظور تصمیمگیری گفت: زمانی تصمیمات اتخاذ شده جامع و همگانی و دارای ضریب خطای پائینتر خواهد بود که دیدگاههای مختلف فرصت و امکان بیان داشته باشند و تصمیمات اتخاذ شده برآمده از تضارب آرا و بحث و گفتگوهای جدی باشد در این صورت میتوان ادعا کرد که توانستهایم ابعاد و زوایای مسائل مرتبط با جوانان را پوشش دهیم، وحدت در عین کثرت باید اتفاق بیافتد، همگرایی و هم افزایی دیدگاهها خصوصا در مرحله اجرا با گفتگو و بیان دیدگاههای مختلف امکانپذیر خواهد شد.
فرماندار هشترود ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته تشکلهای مختلف نمایندگی خواستها، نیازها و مطالبات مردم در حوزههای مختلف را بر عهده دارند و مردم با عضویت در این تشکلها در مهمترین تصمیمات جامعه خود مشارکت میکنند.
وی تاکید کرد: در جهان امروز مشارکت لازمه توسعه است و یکی از راههای مشارکت عضویت درسمنها و NGOها است. عضویت در سمنها بصورت داوطلبانه و در راستای علاقهمندیها و باورمندی افراد صورت میگیرد، فعالیت سمنها غیر انتفاعی و غیر سیاسی باید باشد.
وی افزود: وظیفه ما به عنوان دستگاهها اجرایی فراهم کردن بستر برای فعالیت سمنها باید باشد. به این منظور لازم است برخی اختیارات را به سمنها واگذار کنیم، قانون هم بر این واگذاری تصریح دارد، سمنها فرمانبر نیستند و نمی شود انتظار ایجاد و پویایی سمنها بدون واگذاری برخی از اختیارات به آنها را داشته باشیم.
امینیان اظهار داشت: در خصوص حل مشکلات جوانان لزوم توجه به اولویت بندی مشکلات ضرورت دارد؛ البته اولویت بندی به منزله تک بعدی کردن مشکلات نیست، مسائل و مشکلات جوانان زنجیر وار در حوزههای مختلف به هم متصل هستند.
وی گفت: اصلاح جامعه در گرو احساس مسئولیت و تعلق اجتماعی همگانی است و هرکس فراخور مسئولیت و جایگاهی که دارد باید در قبال جامعه خود احساس مسئولیت کند.
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