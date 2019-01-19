تلاش آنکارا برای ایجاد کنسولگری در ۴ شهر عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «حامی آکسوی» سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در کنفرانس خبری خود تاکید کرد: ترکیه تلاش دارد تا دو سر کنسولگری خود را در موصل و بصره بازگشایی کرده و دو کنسولگری را در کرکوک و نجف طی سال جاری افتتاح کند.

وی افزود: ترکیه خواهان گسترش روابط خود با عراق است و بزرگترین تعهد مالی به ارزش ۵ میلیارد دلار برای بازسازی عراق را داده است.

آکسوی تاکید کرد: تلاشها برای افتتاح گذرگاه مرزی «اواکوی» با عراق ادامه دارد و روابط تجاری از این مسأله تأثیر مثبتی دریافت می کند.