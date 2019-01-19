صادرات نمد در چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صادرات نمداز چهارمحال و بختیاری افزایش یافت، اظهار داشت: صادرات نمد در این استان بیش از ۱۱۶ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: بیش از ۱۸ هزار کیلوگرم انواع تولیدات نمدی از این استان صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: صادرات این میزان محصول نمدی برای کشور بیش از۱۱۵ هزار دلار ارزآوری داشته است.

وی عنوان کرد: نمد در حال حاضر به دو کشور جهان از این استان صادر می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: محصولات نمدی یکی از مهمترین محصولات بخش صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری به شمار می روند.

وی بیان کرد: بیش از ۵۰۰ نفر در بخش تولیدات نمدی چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.