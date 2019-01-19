بررسی شکایت هیئت رئیسه مجلس از دولت به کمیسیون اصل ۹۰

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.

دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس به شرح زیر است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات: بررسی طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی

دعوت از معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور ارائه گزارش طرح ملی توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ).

انتخاب اعضای کمیته بررسی ماده ۲۳۴ حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها.

طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی.

بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری.

بررسی طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی.

دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان.

دعوت از وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان.

کمیسیون اجتماعی:استماع گزارش دستگاه‌های اجرایی در حوزه کنترل و پیشگیری از بیماری ایدز

نشست مشترک با مسؤولین بانک توسعه تعاون.

بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اعزام نیروی کار به خارج.

استماع گزارش دستگاه‌های اجرایی در حوزه کنترل و پیشگیری از بیماری ایدز و آمار و اطلاعات موجود با حضور مسؤولین وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی.

طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان.

طرح اصلاح تبصره ماده(۶۱) قانون مدیریت خدمات کشوری.

بازدید از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی.

کمیسیون اصل۹۰ :درخواست هیئت رئیسه برای شکایت از دولت به قوه قضائیه درباره اجرای ناقص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

بررسی گزارش تهیه شده در خصوص قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و طرز کار دستگاههای متولی در اجرای قانون مذکور.

بررسی طرح اصلاح مواد ۴۴ و ۱۹۴ آیین نامه داخلی مجلس که به عنوان کمیسیون فرعی به این کمیسیون ارجاع شده است.

کمیسیون اقتصادی:بررسی تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر

بررسی تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی در خصوص اجرای ناقص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(ارجاعی از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی)

رای‌گیری در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای «تحقیق و تفحص از نحوه تشکیل و خرید ساختمان‌ها و جذب نیرو و دادن وام توسط بانک شهر»

نشست مشترک با مدیران ارشد بازار سرمایه کشور(سازمان بورس، بورس انرژی، بورس کالا و بورس اوراق بهادار) با موضوع بررسی آخرین تحولات بازار سرمایه.

ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:بررسی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری عربی سوریه

ادامه بررسی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری عربی سوریه با حضور مسئولین ذی ربط.

بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی.

بررسی مسائل مرتبط با حوزه آبریز زاینده رود با حضور وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و سایر مسئولین ذیربط.

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:نشست مشترک با دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر

بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناجا و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

نشست مشترک با دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری به منظور استماع گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷و برنامه های آتی در سال ۱۳۹۸ این ستاد.

بررسی پیش‌نویس تشکیلات و وظایف دبیرخانه دائمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در راستای اعمال تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام.

کمیسیون انرژی:بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران.

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی و توسعه نفت.

دعوت از وزیر نیرو جهت بررسی مسائل مربوط به آب‌های مرزی و انتقال آب بین ‌حوزه‌ای و پاسخ به سوالات نمایندگان.

کمیسیون بهداشت و درمان:ستماع گزارش ریاست سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه ۱۳۹۸

بررسی آئین نامه خصوصی سازی رشته های پزشکی با حضور سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون آموزشی وزارتخانه و مسئولین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.

بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی کشور.

استماع گزارش ریاست سازمان برنامه و بودجه در خصوص لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور.

بررسی طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی.

اعزام اعضاء کمیسیون به شهرهای میانه و تکاب جهت بازدید از مراکز آموزشی درمانی شهرهای مذکور و نشست با مسئولین حوزه سلامت و مجمع خیرین سلامت استان.

کمیسیون صنایع و معادن:بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

طرح الحاق دو تبصره به بند (ث) ماده(۶۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

بررسی گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس ایران.

کمیسیون عمران:بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی با حضور ظریف

بررسی مقدماتی تقاضاهای تحقیق و تفحص واصله از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران با حضور رحمت الله مه‌آبادی مدیرعامل شرکت و دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور.

دعوت از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی باحضور مدیرعامل بانک مسکن، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی برای بررسی تقاضاهای تحقیق و تفحص از:

الف- عملکرد وزات راه و شهرسازی در توزیع قیر رایگان بین شهرستان‌های مختلف برای احداث و بهسازی راه‌های اصلی و فرعی.

ب - طرح مسکن مهر از ابتدا تا کنون

دعوت از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با حضور دیوان محاسبات کشور به منظور:

الف) بررسی عملکرد وزارت نفت در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته.

ب) پاسخگویی به سوالات نمایندگان.

دعوت از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان.

جلسه هیئت رئیسه کمیسیون برای بررسی قراردادهای هوایی موضوع تقاضای تحقیق و تفحص واصله.

نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با ظریف وزیر امور خارجه به‌منظور ادامه بررسی نقش دیپلماسی اقتصادی در صدور خدمات فنی و مهندسی و رفع موانع جذب سرمایه‌ خارجی در حوزه عمرانی.

بازدید اعضای کمیسیون عمران از روند توسعه عمرانی منطقه آزاد چابهار و بررسی میدانی مناطق مستعد آبگیری از دریا برای تامین آب استان های شرقی کشور.

کمیسیون فرهنگی:استماع گزارش رئیس سازمان میراث فرهنگی

ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

استماع گزارش رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونین ایشان (در محل وزارتخانه)

کمیسیون قضایی و حقوقی:بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی.

بررسی طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها.

کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور.

ادامه جمع‌بندی طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌های کشور با تاکید بر لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴.

بررسی ماده ارجاعی از صحن علنی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات.

گزارش کارگروه کسب و کار کمیسیون ویژه در مورد عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار.

ادامه بررسی راه کارهای اجرای قوانین و ارتقاء شاخص در حوزه فضای کسب و کار.

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی:حقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست کشور

رسیدگی به درخواست تقاضای تعدادی از نمایندگان در اجرای ماده(۲۱۲) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست کشور

نشست مشترک با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های وزارتخانه درخصوص کشاورزی هوشمند. (کاربرد فناوری اطلاعات در کشاورزی)