برترین های فیلم فجر به نمایش درمی آیند/حداکثر ۱۴عنوان سهم شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه کمتر از ۱۱ روز به سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر باقیست، اما هنوز تعداد آثار و عناوین فیلم هایی که به میزبانی شیراز به نمایش درخواهند آمد، مشخص نیست.

این در حالیست که به گفته مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، این دوره جشنواره در دو پردیس سینمایی و یک سالن شیراز برگزار خواهد شد.

بر این اساس، سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به میزبانی هنرشهر آفتاب و پردیس گلستان درحالی به استقبال برترین فیلم های سال می روند که دست کم ۳۰ نقطه دیگر ایران هم میزبان این رویداد سالانه سینما هستند.

بنا بر آنچه ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از قول مدیر بخش استان‌های سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر اعلام کرده، تفاهم صورت گرفته از سوی سازمان سینمایی با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها انجام شده است.

به گفته حسین سیدی، بر اساس برنامه‌ریزی و تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته، امسال از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه فیلم‌های جشنواره فجر به صورت همزمان در ۳۱ استان کشور اکران خواهند شد.

وی افزود: برای هر استان حداکثر ۲ سالن مجهز سینمایی که از سوی مدیر کل استان پیشنهاد شده برای اکران فیلم‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ همچنین از بین فیلم‌های جشنواره، ۱۱ تا ۱۴ فیلم توسط دبیرخانه جشنواره فیلم فجر انتخاب و در استان‌ها به نمایش درخواهند آمد.

مدیر دفتر عملکرد و امور استان های سازمان سینمایی تاکید کرد: گروه‌بندی و تعداد فیلم‌هایی که قرار است اکران شوند پس از توافق نهایی با نمایندگان صنف خانه سینما اعلام می‌شود.

این درحالیست که تاریخ اکران فیلم‌های سی وهفتمین دوره جشنواره فجر در استان‌ها از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ خواهد بود؛ همچنین جشنواره در روز های ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه به دلیل ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تعطیل است.

از سویی معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هم در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: رایزنی ها برای تهیه فیلم های سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر ادامه دارد و تلاش می کنیم افزون بر پکیج فیلم هایی که برای استان ها در نظر گرفته شده، ۲ مورد دیگر به شیراز اختصاص یابد.

مهدی رنجبر از برگزاری جلسه های هماهنگی این رویداد سینمایی در شیراز خبر داد و افزود: افزون بر مجموعه سینماهای هنر شهر آفتاب و پردیس گلستان، تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس هم میزبان جشنواره است.

وی که پیشتر در گفت و گویی از نمایش همه آثار راه یافته به سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر سال جاری در شیراز خبر داده بود، اکنون اظهار کرد: بسته اولیه فیلم ها همه استان هایی که خواستار اکران جشنواره فیلم فجر بوده اند، تعلق گرفته است اما فارس همچون سالهای گذشته خواهان همه فیلم ها از وزارت ارشاد و شورای تهیه کنندگان بوده است.

رنجبر در ادامه افزود: پیش بینی هایی برای برگزاری این جشنواره به صورتی مطلوب صورت گرفته است، حتی برای حمل و نقل مخاطبان به جشنواره نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است که به محض نهایی شدن اعلام می شود.

معاون سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس همچنین تصریح کرد: درباره حضور فیلم اولی ها در جشنواره فیلم فجر فارس نیز گفت و گوهایی صورت گرفته است و امیدواریم بتوانیم این بخش را نیز در جشنواره نوزدهم فارس اجرا کنیم.

از نظر نباید دور داشت که دوره های پیشین جشنواره فیلم فجر تا سال ۱۳۹۵ در سالن های سینمایی مرکز شهر شیراز برگزار می شد و معمولا تالار حافظ نیز به مخاطبان خاص جشنواره از جمله هنرمندان، فرهنگوران و اصحاب رسانه اختصاص می یافت، با این وجود اهالی مطبوعات با کارت های ویژه ای که از سوی ستاد جشنواره صادر می شد این امکان را داشتند که برای تهیه گزارش و تماشای فیلم ها به سالن های سینما بروند.

گرچه به گفته معاون سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس عنوان شده که تمهیداتی برای حمل و نقل مخاطبان به پردیس های سینمایی به ویژه هنر شهر آفتاب که در فاصله نه چندان نزدیکی از مرکز شهر شیراز قرار دارد اندیشیده شده، اما دوری مسیر یکی از چالش هایی است که پیش روی مخاطبان به ویژه خبرنگاران و روزنامه نگاران حوزه سینما قرار دارد، چراکه سال گذشته نیز برخی از آنان با کارت های جشنواره هم موفق به حضور در سالن ها نشدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز ۱۲ تا۲۲ بهمن ماه همزمان با سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر برگزار می شود.