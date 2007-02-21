خبرگان باید عملکرد سه قوه را زیر نظر داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، نماینده مردم استان خوزستان در آخرین جلسه اولین اجلاس رسمی چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری که عصر امروز برگزار شد، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را زیر نظر رهبری دانست و از نمایندگان خبرگان به عنوان مدافعان حریم ولایت خواست عملکرد همه قوا را زیر نظر داشته باشند و با ارائه راهکارهای مناسب مسئولان و مدیران قوای سه گانه را در انجام بهتر وظایف خود یاری نمایند.

وی با اشاره به برخی توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی و ارائه راهکارهای مقابله با آنها، کم کم اختلافات تفرقه انگیز بین شیعیان و سنی ها را از دیگر وظایف خبرگان رهبری اعم از شیعه و سنی دانست و گفت: فقط با وحدت نظر می توانیم بر اوضاع متلاطم همه توطئه ها را خنثی کنیم.

حجت الاسلام حیدری نماینده استان خوزستان نیز با تجلیل از حضور مردم در صحنه انتخابات 24 آذر و راهپیمایی 22 بهمن، به پیشرفت های کمی و کیفی حوزه های علمیه در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و آماری از تعداد طلاب در حوزه های علمیه استان خوزستان در سال های پس از انقلاب ارائه کرد.

این نماینده استان خوزستان، مردم این استان را ولایت مدار و دوستدار ایران خواند و گفت: خوزستان در تاریخ ایران در هر آزمونی سربلند بیرون آمده است.

حجت الاسلام سلیمانی، سومین ناطق قبل از دستور بود که با ارائه آماری از حضور78 درصد مردم سیستان وبلوچستان در انتخابات 24 آذر، اظهار داشت: این افتخار همه شیعیان و سنی هاست که علی رغم همه تبلیغات و تلاش های دشمنان برای ایجاد شکاف های فرقه ای و مذهبی، در راه دفاع از اسلام و ایران یکدل هستند.

وی حساب اشرار را از مردم سیستان و بلوچستان جدا دانست و گفت: متاسفانه اشرار با اهداف شوم تلاش می کنند که خود را به برخی از علمای سنی منتسب کنند که با هوشیاری علما این توطئه نیز خنثی خواهد شد.

حجت الاسلام محسن کازرونی آخرین ناطق قبل از دستور بود که ضرورت علمی را آمیخته با حکمت و لطافت دانست و گفت: می توان با عقبه ای نظام مند و سازمان یافته از نخبگانی که قبلا در این مجلس بودند و یا در این دوره رای نیاوردند، به کارهای عمیقی که مربوط به خبرگان رهبری می باشد، پرداخت.

نماینده مردم استان تهران وحدت را عامل پیروزی، ثبات و تداوم انقلاب اسلامی خواند و گفت: نگاه پدرانه روحانیت و برخوردهای برادرانه آحاد ملت به همدیگر ضامن پیروزی های آینده خواهد بود.