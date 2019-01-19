به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب صبح شنبه در شورای آموزشوپرورش گرمسار به میزبانی دانشگاه آزاد این شهر بابیان اینکه سال گذشته برای نخستین بار در کشور سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی کشور به ۱۱ درصد افزایش یافت، ابراز داشت: این مبلغ معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان بود.
وی بابیان اینکه افزایش اعتبارات وزارت آموزشوپرورش در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۱۳ درصد رسید، تصریح کرد: ۴۲ هزار میلیارد تومان به بودجه این وزارتخانه اختصاص یافت که این امر میتواند تحولات خوبی را در نظام آموزشوپرورش کشور ایجاد کند.
رشد ۲۶.۵ درصدی اعتبارات آموزشوپرورش
نماینده مردم گرمسار و آرادان از رشد ۲۶.۵ درصدی اعتبارات وزارت آموزشوپرورش در لایحه بودجه سال ۹۸ خبر داد و ابراز داشت: مجلس شورای اسلامی نسبت بهنظام آموزشوپرورش دیدگاه سرمایهای و اجتماعی دارد و باید از این پتانسیل در راستای رشد و تربیت سرمایههای اجتماعی استفاده کرد.
کاتب بر لزوم اجرا و تحقق سند تحول بنیادین در نظام آموزشوپرورش تأکید کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه مدیران آموزشوپرورش در سراسر کشور موظف به اجرای سند تحول بنیادین هستند و در این راستا تکالیف مهمی بر دوش دولت نیز قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه ۴۰ درصد از بیکاران کشور را فارغالتحصیلان تشکیل میدهد، اضافه کرد: هدایت تحصیلی دانش آموزان از حفظ آموزی به مهارتآموزی در دستور کار قرار دارد.
آموزش و پرورش بزرگترین سرمایه کشور
عضو خانه ملت بابیان اینکه دانش آموزان و دانشجویان سرمایههای انقلاب اسلامی ایران هستند، ابراز داشت: بزرگترین نهاد تربیتی کشور آموزشوپرورش است که بیشترین نقش را در حفاظت از سرمایههای انسانی کشور دارد.
کاتب در ادامه تصریح کرد: با تحقق اهداف نظام و مجلس شورای اسلامی در حوزه آموزشوپرورش گرمسار و آرادان و بخش ایوانکی تحولات خوبی رخ میدهد.
وی افزود: اندیشمندی، تخصص و مهارت معلمان نیز بهعنوان شاخصهای مهم در پرداخت حقوق و مزایای آنها ارزیابی میشود.
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