هياتي از اعضاي شوراي حكومتي عراق به زودي به آلمان سفر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه مصري الوفد ،" يوشكا فيشر "وزير امور خارجه عراق كه هم اكنون در قاهره به سر مي برد با اعلام اين خبرافزود: مقامات كشورش درآينده نزديك با هيات شوراي حكومت انتقالي عراق ديدار و درباره برخي مسائل مهم گفتگو خواهند كرد.

وي گفت: محور مذاكرات هيات عراقي با مقامات آلمان، بررسي راههاي كاهش بدهي هاي عراق به آلمان است.