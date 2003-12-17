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۲۶ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۳۷

هياتي از اعضاي شوراي حكومتي عراق به زودي به آلمان سفر مي كند

وزير امورخارجه آلمان امروز گفت: به زودي هياتي از اعضاي شوراي حكومتي عراق براي كاهش بديهي هاي اين كشور به آلمان سفر مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه مصري الوفد ،" يوشكا فيشر "وزير امور خارجه عراق كه هم اكنون در قاهره به سر مي برد با اعلام اين خبرافزود: مقامات كشورش درآينده  نزديك با هيات شوراي حكومت انتقالي عراق ديدار  و درباره برخي مسائل مهم گفتگو خواهند كرد.
وي گفت: محور مذاكرات هيات عراقي با مقامات آلمان، بررسي راههاي كاهش بدهي هاي عراق به آلمان است.

کد مطلب 45169

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