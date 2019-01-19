دیدار «عمران خان» با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «ماریا فرناندا اسپینوزا گارسِز» رئیس مجمع عمومی سازمان ملل که به پاکستان سفر کرده است با «عمران خان» نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.

دراین دیدار «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه، «تهمینه جنجوعه» معاون وزیر خارجه و «ملیحه لودی» نماینده مستقل پاکستان در سازمان ملل نیز حضور داشتند.

نخست وزیر پاکستان در این دیدار با اشاره به نقض حقوق بشر در کشمیرِ تحت کنترل هند از سازمان ملل خواست تا فورا کمیته ای را برای تحقیقات در این خصوص تشکیل دهد.

عمران خان در ادامه با اشاره به گزارش کمسیر عالی سازمان ملل در امور بشر دوستانه که در ماه ژوئن ۲۰۱۸ ارائه شد گفت که در این گزارش به نقض گسترده حقوق مسلمانان در کشمیر تحت کنترل هند اشاره شده است.

در این دیدار همچنین طرفین بر ضرورت هماهنگی بین ادیان مختلف و همچنین حل مسائل از طریق مذکرات تاکید کردند.

افزون بر این نخست وزیر پاکستان در مورد برنامه های دولت جدید این کشور از جمله فراهم کردن موقعیت شغلی برای جوانان، پروژه بزرگ فقر زدایی، ساخت بیش از ۵۰ هزار ساختمان مسکونی و همچنین برنامه مقابله با سونامی و ... به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل گزارش داد.

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نیز ضمن تشکر از پاکستان برای پناده دادن به هزاران مهاجر افغانستانی، از نقش پاکستان در روند صلح مذاکرات افغانستان تقدیر کرد.