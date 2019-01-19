به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروهر صبح شنبه در جلسه شورای معادن استان سمنان به میزبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان بابیان اینکه طی ۹ ماهه امسال ۱۹ فقره پروانه بهره‌برداری در بخش معدن استان صادرشده است، ابراز داشت: طی همین مدت مذکور این سازمان ۲۶ فقره پروانه اکتشاف و ۱۴ فقره گواهی کشف در بخش معدن استان سمنان صادر کرده است.

وی بابیان اینکه مجموع ذخایر معدنی استان سمنان طی مدت ۹ ماهه امسال ۲۰ میلیون تن افزایش یافت، اضافه کرد: طی این مدت با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته ۱۱۰ شغل در حوزه معدنی استان سمنان ایجادشده است.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه ۴۲ نوع ماده معدنی شناخته‌شده در استان وجود دارد، ابراز داشت: معادن استان با سرمایه‌گذاری ۱۴۸ میلیارد ریالی و ظرفیت استخراج ۴۶۵هزار تن فعالیت می‌کنند.

فروهر بابیان اینکه ذخیره قطعی معادن استان سمنان حدود ۶۰۰میلیون تن و ذخیره احتمالی آن‌ها حدود یک میلیارد تن است، تصریح کرد: وجود معادن در استان ظرفیت قابل‌توجهی برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه ۵۹ فقره مجوز معدنی طی ۹ ماهه سال جاری در استان سمنان صادرشده است، اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت بتواند میزان استخراج و بهره‌برداری را افزایش داده و باعث توسعه در کشور شود.