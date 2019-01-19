قاچاق لوازم آرایشی در سیستان وبلوچستان ۲۰۷ درصد کاهش داشته است

محمد محبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال ۹۶ بیش از سه میلیون ۹۱۱ هزار و ۵۱۲ کیلوگرم برنج قاچاق در سیستان و بلوچستان کشف شده که با افزایش ۱۰ درصدی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری به ۴ میلیون ۶۳۲ هزار و ۱۲۴ کیلوگرم رسیده است.

وی از کاهش قاچاق چای به استان سیستان و بلوچستان طی این مدت خبرداد و افزود: قاچاق چای نیز از ۲۸ هزار و ۱۴۶ کیلوگرم در سال گذشته به ۲ هزار و ۵۴۰ کیلوگرم رسیده است.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: لوازم آرایشی از دیگر کالاهای مورد قاچاق است که در سال جاری در این بخش شاهد کاهش ۲۰۷ درصدی بوده ایم.

وی ادامه داد： در سال جاری ۱۳۱ هزار و ۲۷۰ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی از قاچاقچیان کشف شده است که این رقم در سال گذشته ۳۵۳ هزار و ۱۷۹ عدد بوده است.

محبی تصریح کرد: برای مبارزه هدفمند با قاچاقچیان به ویژه برخورد با سرشبکه های کالا و ارز اقدامات متعددی در دست اجرا است.

وی بیان داشت: از مهمترین عوامل ارتکاب به قاچاق در استان می توان به وجود تقاضاهای زیاد در داخل و خارج از کشور در کنار وجود تبلیغات گسترده کالاهای خارجی اشاره کرد.