  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قاچاق لوازم آرایشی در سیستان وبلوچستان ۲۰۷ درصد کاهش داشته است

قاچاق لوازم آرایشی در سیستان وبلوچستان ۲۰۷ درصد کاهش داشته است

زاهدان - دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: قاچاق لوازم آرایشی در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰۷ درصد در استان کاهش یافته است.

محمد محبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:  در سال ۹۶ بیش از سه میلیون ۹۱۱ هزار و ۵۱۲ کیلوگرم برنج قاچاق در سیستان و بلوچستان کشف شده که با افزایش ۱۰ درصدی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری به ۴ میلیون ۶۳۲ هزار و ۱۲۴ کیلوگرم رسیده است.

وی از کاهش قاچاق چای به استان سیستان و بلوچستان طی این مدت خبرداد و افزود: قاچاق چای نیز از ۲۸ هزار و ۱۴۶ کیلوگرم در سال گذشته به ۲ هزار و ۵۴۰ کیلوگرم رسیده است.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: لوازم آرایشی از دیگر کالاهای مورد قاچاق است که در سال جاری در این بخش شاهد کاهش ۲۰۷ درصدی بوده ایم.

وی ادامه داد： در سال جاری ۱۳۱ هزار و ۲۷۰ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی از قاچاقچیان کشف شده است که این رقم در سال گذشته ۳۵۳ هزار و ۱۷۹ عدد بوده است.

محبی تصریح کرد: برای مبارزه هدفمند با قاچاقچیان به ویژه برخورد با سرشبکه های کالا و ارز اقدامات متعددی در دست اجرا است.

وی بیان داشت: از مهمترین عوامل ارتکاب به قاچاق در استان می توان به وجود تقاضاهای زیاد در داخل و خارج از کشور در کنار وجود تبلیغات گسترده کالاهای خارجی اشاره کرد.

کد مطلب 4516948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها