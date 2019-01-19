به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا بینقی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن اشاره به دستگیری کلاهبرداران میلیاردی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی سمنان در تهران، ابراز داشت: در پی شکایت چند شهروند در خصوص اینکه افرادی با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان اقدام به کلاهبرداری میکنند پرونده قضایی مرتبط تشکیل شد.
وی اضافه کرد: در تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد، دو کلاهبردار در تهران با راهاندازی موسسه بدون مجوز، مشغول فعالیت اقتصادی در امور واردات، صادرات و تبادلات ارزی هستند.
رئیس پلیس آگاهی استان سمنان بابیان اینکه این دو نفر از طریق فضای مجازی افراد را طعمه خود قرار میدادند، ابراز داشت: این کلاهبرداران با دریافت مبلغی میخواستند تا مشکلات ارزی مردم را با کشورهای مختلف رفع کنند که شناسایی شدند.
بینقی بابیان اینکه این دو کلاهبردار از ۱۱ شهروند کلاهبرداری کرده بودند، تصریح کرد: مبلغی که از این افراد کلاهبرداری شد هفت میلیارد و ۷۲۱ میلیون ریال است که بهموقع شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند.
وی اضافه کرد: برای پیشگیری از این کلاهبرداریها در موضوع تبادلات ارزی، واردات و صادرات مردم میبایست از طریق مراجع قانونی کار خود را پیگیری و از تبلیغات افراد در فضای مجازی اول اطمینان و سپس اقدام کنند.
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