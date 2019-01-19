به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر صبح شنبه در نشست با رئیس و کارشناسان اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه در حوزه سوادآموزی عمده کار روابط عمومی تبلیغات است گفت: در سواد آموزی از هنگامی که فعالیت‌ها برای جذب افراد بی سواد شروع می شود تا پایان تبلیغات نقش اساسی دارد.

معاون سواد آموزی استان بوشهر با عنوان اینکه امروزه با روابط عمومی شهروند محور مواجه هستیم گفت: روابط عمومی موفق‌تر است که بتواند به شیوه ای درست با مخاطبان، افکارعمومی و سازمان ارتباط برقرار کند.

وی با ضروری دانستن اصلاح برخی شیوه‌ها در فعالیت روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استان، اضافه کرد: از آنجا که فعالیت های تبلیغی بخش محسوس کار روابط عمومی است تبلیغات درست و بجا می تواندروشن شدن افکار عمومی شود.

دانش فر به دو چالش مهم حوزه سواد آموزی استان اشاره و اضافه کرد: کمبود شدید نیروی انسانی کیفی و منابع اعتباری دو مانع جدی برای مبارزه با بی سواد در استان است.

وی بیان داشت: می توان بر بسیاری از چالش‌ها و کمبودها با کمک فعالیت‌های تبلیغی روابط عمومی، حوزه رسانه‌ای و صداوسیمای مرکز بوشهر فایق آمد.

این مقام مسئول خواستار جایگزینی نگاه چند جانبه گرایی بجای یکطرفه محوری در خبررسانی روابط عمومی شد و اظهار داشت: اگر فعالیت اطلاع رسانی روابط عمومی ها برپایه چند جانبه گرایی با نقش مخاطب، افکار عمومی، کارکنان، مسئولین سازمان و عموم مخاطبان چند سویه باشد می تواند از آسیب ها جلوگیری کند.

وی با توصیف روابط عمومی به عنوان یک پل ارتباطی مناسب بین مدیریت، کارکنان و عموم مخاطبان یک دستگاه اداری، افزود: روابط عمومی باید طرح ها، پیشنهادها ونظرات مجموعه اداری- کارشناسی را در قالب خبرهای تحلیلی برای کمک در تصمیم سازی و تصمیم گیری درست مدیریت عالی دستگاه فرهنگی استان منتقل کنند.

وی افزود: در استان بوشهر به هسته سخت سواد آموزی رسیده‌ایم زیرا سه درصد باقی مانده بی سوادان جزو افرادی هستند که به دلیل سن بالا و مشکلات شغلی برای باسواد شدن به شدت مقاومت می کنند.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این نشست با سخت توصیف نمودن کار برای با سوادی یک فرد بی سواد، بیان داشت: فعالیت ها در حوزه سوادآموزی بدلیل مخاطبان نامشخص بسیار سخت‌تر از کار در مدارس است.

مجید اجرایی افزود: در مدارس دانش آموز، کلاس و همه لوازم آموزش مهیا است و کافی است تا معلم برای تدریس در کلاس حاضر شود؛ حال آنکه در سوادآموزی نه سوادآموز معین و نه کلاس مشخص است.

وی با بیان اینکه استان ظرفیت‌های زیادی برای یاری رسانی تبلیغی به حوزه سواد آموزی دارد گفت: صداوسیمای مرکز استان می تواند با تبلیغات صحیح برای روی آوری بی سواد به کلاس های سوادآموزی به طور جدی ورود کند.