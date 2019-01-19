به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در دیدار با اعضای شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران کشور، اظهار کرد: مطالعه مستمر در کارآمدی طلاب خواهر و همراه‌سازی و همسان‌سازی آنها با نیازهای مردم ضرورت دارد، احساس می‌شود در حوزه برادران در این فضا به خوبی کار شده است.

وی با بیان اینکه امروز شیوه تبلیغی سنتی و قدیمی پاسخگوی نیازهای مردم نیست، افزود: سازمان تبلیغات قزوین کار نو و جدیدی را به نام «روحانی محله» راه‌ندازی کرده است که این طرح در قزوین به عنوان نمونه ای برای کشور درحال معرفی و اجراست.

امام جمعه قزوین بیان کرد: در این طرح محلات قزوین تقسیم‌بندی شده و در هر محله یک روحانی مستقر معرفی شده و این روحانی با ائمه جماعات مساجد، مردم و افرادی که دچار آسیب‌های اجتماعی شده‌اند ارتباط می‌گیرد و سعی دارد اختلافات و مشکلات هرمحله حل کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اذعان کرد: خواهران طلبه ما ظرفیت‌های خوب و کلانی دارند که این ظرفیت تا به امروز مغفول واقع شده است که این حوزه باید جدی گرفته شود.

وی با بیان اینکه در جذب افراد به حوزه باید آسان‌سازی صورت بگیرد، گفت: باید موانع مسیر جذب طلاب به حوزه‌ها رفع شود و با یک کار کارشناسی این موانع را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

آیت‌الله عابدینی گفت: گاهی تربیت یک طلبه خانم برکات معنوی زیادی دارد و می‌تواند در تربیت دینی جامعه تاثیرگذار باشد و مانع رشد طلاق در بین خانواده‌ها و رفع معضلات اجتماعی شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: ما باید در مردم برای توجه به دین و اخلاق انگیزه ایجاد کنیم، متاسفانه عموم جامعه مشکلات خود را در دو حوزه شغل و تغذیه خود می‌بینند و ضرورت نیاز به اخلاق و دین کمرنگ شده است.

وی با بیان اینکه باید حرص و ولع توجه و کسب معنویت را در بین طلاب و مردم افزایش داد، اضافه کرد: وظیفه ماست که هم سطح حوزه‌های علمیه و طلاب را از نظر اخلاص و معرفت دینی بالا ببریم و هم در مردم برای کسب این معارف دینی ایجاد شوق و انگیزه کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین عنوان کرد: حوزه‌ها و طلاب ما باید به گونه‌ای در بین مردم تبلیغ دین را کرده باشند که مردم برای انجام کار خیر از یکدیگر سبقت بگیرند، اما امروز ما در جامعه خروجی شوق به حکمت، معنویت و دینداری را به خوبی نمی‌بینیم.

آیت‌الله عابدینی اهتمام به کیفیت و محتوا در حوزه‌های علمیه را ضروری برشمرد و تصریح کرد: در شکل‌گیری این محتوا نباید نگاه دانشگاهی ورود کرده باشد بلکه محتوا باید براساس مسائل حوزوی تدوین شود، طلبه باید یا مبلغ یا مدرس یا محقق شود و پشتوانه علمی-تحقیقی داشته باشد.

وی بیان کرد: هر انگیزه غیردینی و دنیوی که در کار یک طلبه ورود پیدا کند از تاثیرگذاری کار او خواهد کاست، طلاب دینی باید براساس خشیت و معرفت دینی و حکمت با مردم ارتباط برقرار کنند.

امام جمعه قزوین اظهار کرد: اثرپذیری و اثرگذاری در حوزه خواهران بسیار جدی‌تر از آقایان است، باید از این فرصت برای جذب و جلب عموم جامعه به موضوع دین بهترین استفاده را ببریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اذعان کرد: بیداری مردم و احساس نیاز آنها به طلاب در جامعه باید در دستور کار حوزه علمیه قرار بگیرد و راهکارهای تبلیغی درنظرگرفته شود تا مردم به سمت دین و معنویت جذب شوند.

وی گفت: باید فضا به گونه‌ای در جامعه شکل بگیرد که مردم احساس کنند همانگونه که به یک پزشک نیازمند هستند به یک طلبه زن نیاز اساسی دارند، اما متاسفانه ما در این حوزه ضعیف عمل کردیم و این نیاز راکد باقی مانده است.