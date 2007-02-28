تمام دهک های جامعه باید از منابع تفریحی برخوردار باشند

دکتر حسین حاتمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: تفرجگاه فضایی است که تفریح کنندگان از آن برای گذزاندن اوقات فراغت خویش به بهترین شکل ممکن و مناسب ترین هزینه استفاده می کنند.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: تفریح گاهها به گروههای درون شهری - برون و همچنین طبیعی - مصنوعی قابل تقسیم هستند .

وی ادامه داد: به رغم اقبال نسبت به تفرجگاه های طبیعی و برون شهری ، بیشتر تفرجگاههای موجود و دارای فراوانی استفاده ، جزء دسته درون شهری و مصنوعی هستند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: بهتر است که تفریحگاه ها با المان ها (نمادها) و مبلمان شهری نیز تناسب داشته و یا تا حد ممکن از آنها در این راستا استفاده شود.

حاتمی نژاد تاکید کرد: استفاده از تفریحگاه ها نیازمند پذیرش فرهنگی از سوی مردم و تامین امنیت توسط مسئولان مربوطه است.

وی در ادامه گفت: در جغرافیای جدید شهری ، به فضای صرف شهری پرداخته نمی شود بلکه مجموعه فضا - زمان در کنار مسائلی همچون تفریحگاه ها مطرح است .

این استاد دانشگاه تهران توضیح داد: بر این مبنا ، در مکانی از شهر و در زمانی از سال با لحاظ کردن شرایط ، می توان تفریحگاهی متناسب را داشت.

حاتمی نژاد یادآور شد: هر سکونتگاه بشری از روستاها تا کلان شهرها متناسب با میزان جمعیت و مکان جغرافیایی که دارند ، می توانند تفریحگاه داشته و یا برای دیگران تفریحگاه به حساب آیند.