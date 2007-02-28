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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۵۱

/ بررسی مبانی تفریحات سالم - 5 /

تمام دهک های جامعه باید از منابع تفریحی برخوردار باشند

تمام دهک های جامعه باید از منابع تفریحی برخوردار باشند

رسیدگی به تفرجگاهها بدون در نظر داشتن عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست. منابع و امکانات تفریحی باید به گونه ای توزیع شوند که همه قشرها و دهک های جامعه از آنها برخوردار شوند و استفاده کنند.

دکتر حسین حاتمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: تفرجگاه فضایی است که تفریح کنندگان از آن برای گذزاندن اوقات فراغت خویش به بهترین شکل ممکن و مناسب ترین هزینه استفاده می کنند.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: تفریح گاهها به گروههای درون شهری - برون و همچنین طبیعی - مصنوعی قابل تقسیم هستند .

وی ادامه داد: به رغم اقبال نسبت به تفرجگاه های طبیعی و برون شهری ، بیشتر تفرجگاههای موجود و دارای فراوانی استفاده ، جزء دسته درون شهری و مصنوعی هستند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: بهتر است که تفریحگاه ها با المان ها (نمادها) و مبلمان شهری نیز تناسب داشته و یا تا حد ممکن از آنها در این راستا استفاده شود.

حاتمی نژاد تاکید کرد: استفاده از تفریحگاه ها نیازمند پذیرش فرهنگی از سوی مردم و تامین امنیت توسط مسئولان مربوطه است.

وی در ادامه گفت: در جغرافیای جدید شهری ، به فضای صرف شهری پرداخته نمی شود بلکه مجموعه فضا - زمان در کنار مسائلی همچون تفریحگاه ها مطرح است .

این استاد دانشگاه تهران توضیح داد: بر این مبنا ، در مکانی از شهر و در زمانی از سال با لحاظ کردن شرایط ، می توان تفریحگاهی متناسب را داشت.

حاتمی نژاد یادآور شد: هر سکونتگاه بشری از روستاها تا کلان شهرها متناسب با میزان جمعیت و مکان جغرافیایی که دارند ، می توانند تفریحگاه داشته و یا برای دیگران تفریحگاه به حساب آیند.

کد مطلب 451697

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