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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ارتفاع موج دریای عمان به ۲.۵ متر می رسد/ شناورها احتیاط کنند

ارتفاع موج دریای عمان به ۲.۵ متر می رسد/ شناورها احتیاط کنند

زاهدان - رئیس گروه پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: از بعدازظهر امروز تا صبح دوشنبه در نواحی ساحلی و روی دریای عمان وزش باد شدید برآورد می شود.

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی از بعدازظهر امروز تا صبح دوشنبه در نواحی ساحلی و روی دریای عمان وزش باد شدید برآورد می شود.

وی با اشاره به اینکه طی این مدت سرعت وزش باد در جنوب استان سیستان و بلوچستان بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت برآورد می شود، افزود: این شرایط علاوه بر بروز پدیده گردوخاک و کاهش دید در این مناطق موجب مواج شدن دریا می شود.

رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بنابر پیش بینی ها طی این مدت ارتفاع موج به حدود ۱.۵ تا ۲ متر خواهد رسید از همین رو ضروری است قایق های صیادی و تفریحی در رفتن به دریا احتیاط کنند.

کد مطلب 4516974

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