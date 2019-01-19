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۲۹ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۲

رئیس پلیس راه شرق استان تهران:

محورهای هراز و فیروزکوه لغزنده است

محورهای هراز و فیروزکوه لغزنده است

دماوند- رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: به دلیل آب شدن برف کنار جاده، محورهای هراز و فیروزکوه لغزنده است.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محورهای مواصلاتی شرق استان تهران باز است و تردد به سهولت در این محورها انجام می شود.

وی ترافیک محورهای مواصلاتی شرق استان تهران را عادی و روان خواند و گفت: با توجه به برف کنار جاده در محورهای هراز و فیروزکوه و آب شدن این برف ها، سطح جاده ها لغزنده است و در این شرایط رعایت سرعت مطمئنه توسط رانندگان خودروها الزامی است.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران از استقرار پلیس در تمام نقاط محورهای مواصلاتی این استان خبر داد و گفت: اجرای قوانین و مقررات راخنمایی و رانندگی خط قرمز پلیس در جهت تامین ایمنی راه ها است.

کد مطلب 4516980

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