محورهای هراز و فیروزکوه لغزنده است

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محورهای مواصلاتی شرق استان تهران باز است و تردد به سهولت در این محورها انجام می شود.

وی ترافیک محورهای مواصلاتی شرق استان تهران را عادی و روان خواند و گفت: با توجه به برف کنار جاده در محورهای هراز و فیروزکوه و آب شدن این برف ها، سطح جاده ها لغزنده است و در این شرایط رعایت سرعت مطمئنه توسط رانندگان خودروها الزامی است.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران از استقرار پلیس در تمام نقاط محورهای مواصلاتی این استان خبر داد و گفت: اجرای قوانین و مقررات راخنمایی و رانندگی خط قرمز پلیس در جهت تامین ایمنی راه ها است.