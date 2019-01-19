دوره آموزشی هر «مسجد یک خبرنگار» با حضور ۳۰شرکت کننده برگزار شد

علیرضا دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: طرح «هر مسجد یک خبرنگار» از مصوبات اجلاس سراسری مسئولان ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد است که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، برگزاری این دوره هدفگذاری شد.

دولت آبادی با بیان اینکه ارائه مدرک در قالب طرح ملی «هر مسجد یک خبرنگار» محقق خواهد شد، عنوان کرد: این طرح دارای یک هدفگذاری سه ساله است و بر همین اساس و با توجه به اهمیت پیوند کارشناسی شده حوزه رسانه و فعالین مسجدی و انعکاس و تبیین فعالیت های کانون های مساجد در چهل سالگی انقلاب این طرح اجرا و دوره های تکمیلی نیز در قالب طرح دیده شده و کارگاه های آموزشی نیز اجرایی خواهد شد.

سرپرست کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان با اشاره به جزئیات برگزاری اولین دوره طرح هر مسجد یک خبرنگار، تصریح کرد: این دوره آموزشی با حضور ۳۰ شرکت کننده و در دو نوبت صبح و عصر روز جمعه هفته گذشته اجرایی شد.

وی به مباحث مطرح شده در این دوره اشاره کرد و عنوان داشت: معرفی رسانه های ارتباط جمعی، معرفی عناصر خبر و فعالیت خبرنگار، معرفی اصول مصاحبه، تعریف خبر و مبانی آن، تفاوت روایت خبر در رسانه های مختلف از قبیل رادیو و تلویزیون و سبک های خبر نویسی و ... از جمله موارد طرح شده در این دوره بود.