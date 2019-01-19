۱.۵ میلیون هکتار اراضی مدرن کشاورزی تجهیز و نوسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا سرافرازی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی مدرن کشاورزی تاکنون تجهیز و نوسازی شده است. ادامه داد: در صورت تامین اعتبار تا همین میزان سطح نیز می توان به تجهیز و نوسازی اراضی مدرن اضافه کرد.

این مقام مسئول با بیان این که تجهیز و نوسازی اراضی با هدف بهینه سازی آب و در شرایطی که امکان اجرای سیستم آبیاری تحت فشار فراهم نیست، انجام می گیرد، اظهار داشت: تجهیز و نوسازی در سه بخش اراضی سنتی با اعتبارات استانی و اراضی شالیزاری و مدرن با اعتبارات ملی به طور گسترده در حال اجرا است.

وی افزود: از ابتدا تاکنون ۳۰ درصد اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده اند و برنامه ما این است که نزدیک به ۱۵۰ هزار هکتار دیگر به سطوح تجهیز و نوسازی این اراضی اضافه کنیم.

سرافرازی گفت: برنامه ما این است که ۲۵۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شود. به محض تامین اعتبار، جهش مثبتی در حوزه تجهیز و نوسازی اراضی خواهیم داشت.

مدیر کل دفتر امور خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی درباره مرمت و بازسازی قنوات در کشور نیز گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار رشته قنات در کشور فعال است و امسال ۳۸۹ کیلومتر رشته قنات از محل اعتبارات ملی بازسازی شده است.

وی با اذعان به این که در سال های گذشته اعتبارات مناسبی برای مرمت و بازسازی قنوات اختصاص نیافته است، تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۸ اعتبارات مربوط به قنوات دو برابر افزایش یافته به طوری که ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و ۱۴۰ میلیارد تومان دیگر نیز اعتبار استانی داریم.

وی افزود: از ابتدا تاکنون ۳۰ درصد اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده اند و برنامه ما این است که نزدیک به ۱۵۰ هزار هکتار دیگر به سطوح تجهیز و نوسازی این اراضی اضافه کنیم.

سرافرازی گفت: برنامه ما این است که ۲۵۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شود. به محض تامین اعتبار، جهش مثبتی در حوزه تجهیز و نوسازی اراضی خواهیم داشت.

مدیر کل دفتر امور خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی درباره مرمت و بازسازی قنوات در کشور نیز گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار رشته قنات در کشور فعال است و امسال ۳۸۹ کیلومتر رشته قنات از محل اعتبارات ملی بازسازی شده است.

وی با اذعان به این که در سال های گذشته اعتبارات مناسبی برای مرمت و بازسازی قنوات اختصاص نیافته است، تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۸ اعتبارات مربوط به قنوات دو برابر افزایش یافته به طوری که ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و ۱۴۰ میلیارد تومان دیگر نیز اعتبار استانی داریم.