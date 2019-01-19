کسب رتبه نخست برای معاونت اجتماعی پلیس پایتخت 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد مرادی معاون اجتماعی پلیس تهران در حاشیه بیست‌ویکمین گردهمایی معاونین اجتماعی استان‌ها و پلیس تخصی ناجا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در بیست و یکمین همایش معاونین اجتماعی استان‌ها و پلیس‌های تخصصی نیروی انتظامی مقام برتر را کسب کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه یکی از دکترین‌های اصلی سردار فرماندهی نیروی انتظامی انتظامی جامعه محوری و جامعه مداری است لذا راهبرد اصلی پلیس تهران در معاونت اجتماعی پیروی از این تدبیر بوده است.

سرهنگ مرادی تصریح کرد: توسعه آموزش‌های همگانی به منظور ارتقا و پیشگیری اجتماعی، توسعه مشارکت اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت همه اقشار جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان فرهنگی، اجتماعی، ‌ هنری، علمی و فرهیختگان و اصحاب رسانه از جمله برنامه‌ها و اولویت‌های معاونت اجتماعی پلیس پایتخت بوده است.

وی گفت: در این رابطه شورای مشورتی، ‌فرهنگی، اجتماعی در پلیس تهران با همکاری اندیشمندان و اساتید دانشگاهی در حوزه‌های مختلفی تشکیل شد؛ همچنین به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌ علمی جوانان نخبه کشور استفاده کرده و گروه نخبگان جوان را تشکیل دادیم.

معاون اجتماعی پلیس پایتخت خاطرنشان کرد: مسئولیت معاونت اجتماعی در واقع سازوکار نزدیکی پلیس با جامعه است که در این زمینه با پیشگیری اجتماعی، ارتقا سرمایه اجتماعی و ارتقا احساس امنیت توانستیم میزان مصالحه در پرونده‌های موجود در تهران بزرگ را به حدود ۸۰ درصد برسانیم.

وی ادامه داد: توسعه مشارکت‌های اجتماعی برنامه دوم توسعه مشارکت های اجتماعی بهره گیری از ظرفیت نخبگان علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، NGO ها و سازمان های مردم نهاد که به اعتقاد بنده امنیت پایدار در سایه مشارکت اجتماعی تک تک افراد جامعه ایجاد می شود.

به گزارش مهر، سرهنگ کریم نوری؛ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل به عنوان مدیر برتر حوزه اجتماعی استانها در سال ۹۶ تقدیر شد. همچنین سرهنگ مهدی بهرامی؛ رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز به عنوان مدیر برتر حوزه اجتماعی معاونت ها و پلیس های تخصصی معرفی شد.