برگزاری کنسرت در مشهد با دادن تضمین از سوی متولیان قابل انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری صبح شنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: برگزاری کنسرت یکی از موضوعاتی است که در مشهد به آن توجه شده و ما بارها اعلام کرده ایم اگر سازمان های مسئول این حوزه تضمین دهند که کنسرت به سلامت برگزار می شود هیچ مشکلی با این موضوع نخواهیم داشت.

وی افزود: تا امروز یا کنسرتی در مشهد برگزار نشده و یا اگر اجرا شده به فساد کشیده شده که آخرین مورد آن مربوط به برج سلمان بود که باعث هتک حرمت مشهد و امام رضا(ع) شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: در نماز جمعه و مصاحبه های مختلف اعلام شده دستگاه قضا با اصل کنسرت به صورت سالم و کنترل شده مخالف نیست.

مظفری با اشاره به وضعیت پیش آمده برای موسسه های مالی و اعتباری و مجموعه پدیده در مشهد نیز بیان کرد: مردم به دنبال مطالبات خود از شرکت پدیده هستند و ستاد تدبیر استان نیز این موضوع را بررسی کرده اما تاکنون برای این شرکت تصمیمی گرفته نشده است.

وی در ادامه با اشاره به برخورد با مفاسد اقتصادی در خراسان رضوی گفت: برخورد با مفسدان اقتصادی در این استان دنبال می شود و به منظور تسریع در رسیدگی به اینگونه پرونده ها، دادگاه ویژه ای در استان ایجاد شد تا دیگر پروندها برای بررسی به تهران ارسال نشود.