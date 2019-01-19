به گزارش خبرنگار مهر، در پی صدور حکم ادغام وظایف موسسه رسانه‌های تصویری در زیرمجموعه‌های سازمان سینمایی از سوی حسین انتظامی خطاب به مهدی یزدانی مدیرعامل این موسسه، شورایعالی تهیه‌کنندگان بیانیه‌ای صادر کرد.

در متن این بیانیه آمده است؛

تغییر ساختار سینمای ایران و انقلاب دیجیتال در تولید، نیاز به مسئله چابک‌سازی سیستم اداری سازمان سینمایی را دو چندان کرده است. در ادوار مختلف و با مدیریت‌های متعدد که عهده‌دار مسئولیت سازمان سینمایی بودند، صحبت از کوچک شدن مجموعه سازمان سینمایی بود و در جلسات مختلفی با حضور اهالی سینما به این مهم تاکید داشتند.

همیشه کوچک‌سازی با ممانعت‌ها و مقاومت در برابر این عقل جمعی وجود داشته اما ادامه دادن این مسیر پرهزینه و ناکارآمد امکان‌پذیر نخواهد بود.

بهترین تصمیم، ادغام مسئولیت‌ها، کاهش تصدی‌گری و محدود کردن وظایف سازمان سینمایی در طرح نظارت و پشتیبانی است.

دکتر حسین انتظامی با درایت و شجاعت قدم اولیه را جهت این امر مهم برداشت و با کمک مهدی یزدانی مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری این مدیر جسور که پیشقدم شد تا در جهت رسیدن به نقطه مطلوب حرکت کنیم.

شورایعالی تهیه کنندگان تشکر و تقدیر خود را از اقدام شجاعانه دکتر انتظامی که با این حرکت انقلابی، منافع جمعی را در صدر کارهای خود قرار دادند اعلام می‌کند. ضمناً اهالی سینما در انتظار اقدام بعدی نسبت به اصلاح ساختار دیگر زیرمجموعه های سازمان سینمایی هستند.